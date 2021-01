GF Vip, la decisione shock di Andrea Zelletta: c’entra Pierpaolo Pretelli, uno dei concorrenti con cui ha più legato in casa.

Un’edizione accesissima, quella del GF Vip in onda attualmente. Un’edizione lunghissima, che, però, ha finalmente una data finale: si tratta di lunedì 1 marzo. L’ultima puntata, quindi, si avvicina ed è tempo di decretare i finalisti ufficiali di questa edizione. La prima la conosciamo già, è Dayane Mello, ma nella puntata di domani scopriremo anche il primo finalista uomo. Sarà il più votato tra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli a raggiungere in anticipo la finale. Una sfida tra due amici, che sin dai primi giorni in casa hanno legato tantissimo. A tal punto che, poco fa, Andrea ha comunicato a tutti una decisione davvero inaspettata, che riguarda proprio il suo amico.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, la decisione shock di Andrea Zelletta: il gesto per Pierpaolo Pretelli

Andrea Zelletta contro Pierpaolo Pretelli: chi sarà il primo finalista uomo del GF Vip? Lo scopriremo domani in diretta, nel corso della nuova puntata del reality show di Canale 5. Quel che è certo è che, in entrambi i casi, i due concorrenti saranno felici. Si, perché Andrea e Pierpaolo sono tra le persone che hanno legato di più all’interno della casa più spiata della tv. Sarà quindi una sfida tra grandi amici. E, proprio poco fa, parlando della finale, Andrea Zelletta ha condiviso con gli altri le sue intenzioni. Nel caso di finale a due, se dovesse arrivare insieme a Pierpaolo, Andrea dividerebbe il montepremi con il suo amico. Un gesto fortissimo, che dimostra l’affetto sincero che lega i due protagonisti.

Ma, purtroppo, il gioco si fa duro e domani sera ci sarà il verdetto del televoto: chi tra Andrea e Pierpaolo andrà in finale e, quindi, non potrà andare mai più in nomination? Lo scopriremo domani, in diretta. Appuntamento alle ore 21 e 30, su Canale 5, per una puntata ricchissima di colpi di scena. E voi, seguirete le avventure dei vipponi?