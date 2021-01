Giulia De Lellis si è lasciata andare ad una confessione choc sulla sua partecipazione al GF VIP: ecco le sue parole

Giulia De Lellis è una delle modelle e influencer più amate in Italia. La romana è anche molto seguita sui social network. Solo su Instagram, ad esempio, conta quasi cinque milioni di seguaci. La De Lellis è divenuta famosa grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La romana ha partecipato in veste di corteggiatrice, riuscendo a conquistare il bello e tenebroso Andrea Damante. La loro storia d’amore ha fatto sognare migliaia di italiani, ma non ha avuto un lieto fine. Dopo una serie di tira e molla, infatti, Giulia e Andrea hanno deciso di lasciarsi definitivamente. Oggi, come testimoniato dalla stessa Giulia, tra i due c’è una bellissima amicizia e condividono un piccolo cagnolino di nome Tommaso.

Giulia De Lellis, confessione choc sul GF VIP

La De Lellis è stata tra le protagoniste della seconda edizione del Grande Fratello Vip. La modella e influencer è arrivata sino alla finale, perdendo per un soffio la medaglia d’oro. La De Lellis, infatti, si classificò ai piedi del podio. Ad aggiudicarsi la vittoria fu Daniele Bossari. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembrerebbe non ricordare con affetto quell’esperienza. Durante una sessione di ‘vero o falso‘, nuovo trend in voga su Instagram, un utente le ha chiesto: “Rifaresti il Grande Fratello Vip?” e lei ha risposto “No, è stato un incubo“.

Una confessione sicuramente sorprendente quella di Giulia De Lellis. La modella e influencer, se potesse tornare indietro, non rifarebbe il reality show allora condotto da Ilary Blasi. La De Lellis, però, non ha spiegato per quale motivo sia rimasta traumatizzata da quest’esperienza.