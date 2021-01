Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazioni oggi 28 gennaio: jackpot da capogiro, ecco i numeri vincenti di questo giovedì.

Tutto proprio per una nuova serata di estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. Questa sera, giovedì 28 gennaio 2021, saranno estratti nuovi numeri vincenti. Si tratta dei tre giochi principali di Lottomatica, seguiti settimana dopo settimana da milioni di italiani. Quella di questa sera sarà l’estrazione numero 12 del 2021. Si partirà con i numeri vincenti del SuperEnalotto, insieme al numero Jolly e al Superstar, poi si passerà al Lotto, e per finire il 10eLotto. Il jackpot per chi riuscisse a centrare il “6” al Superenalotto, che manca dallo scorso 7 luglio, è davvero altissimo: ben 92,2 milioni di di euro. Ma anche le altre quote e vincite di giornata non sono affatto male. Curiosi di scoprire se quello di oggi è il vostro giorno fortunato? Siete nel posto giusto!

Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazioni oggi 28 gennaio: controlla i numeri vincenti

Le estrazioni di martedì 26 gennaio non si sono rivelate fortunate per voi? Non demordete, perché la vostra serata fortunata potrebbe essere quella di oggi, giovedì 28 gennaio 2021. Nell’ultima estrazione non abbiamo avuto né 6, né 5+, andrà meglio questa sera? Non ti resta che controllare i numeri vincenti, che ti riportiamo in seguito. Buona fortuna!

ESTRAZIONI LOTTO DEL 28 GENNAIO

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

2. ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO

Numeri vincenti:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

3. ESTRAZIONI DEL 10eLOTTO

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

Numero Oro

Doppio Oro

Allora, la dea bendata è stata dalla vostra parte questa sera? Noi ci auguriamo davvero di si! Ricordiamo che a seguito delle disposizioni contenute nel DPCM del 3 novembre 2020, con lo scopo li limitare il più possibile lo spostamento dei funzionari, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto lo spostamento delle attività di estrazione del Gioco del Lotto dalle sedi di Milano e Napoli presso la sede estrazionale di Roma. Per questo motivo, le estrazioni subiscono alcuni ritardi.