Simpaticissimo artista, Marco Marzocca è un talentuoso attore che abbiamo potuto ammirare sia sul piccolo che grande schermo: in cosa è laureato e che lavoro faceva prima di diventare attore, lo avreste immaginato?

Attore talentuoso, comico simpaticissimo: Marco Marzocca è un artista che abbiamo avuto modo di ammirare sia sul piccolo che grande schermo. Nato a Roma nel ’62, inizia a lavorare in televisione e dedicarsi al teatro, prima di entrare a far parte del cast di “Distretto di Polizia”. A partire da questo momento diventa uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico, che conquista a suon di talento e simpatia. Prende parte a svariate pellicole cinematografiche, ma anche a film e programmi per la tv. Quello che, però, forse non immaginereste su Marco Marzocca è il suo percorso di studi: sapete in cosa è laureato e che lavoro faceva prima di diventare attore?

Marco Marzocca, in cosa è laureato e che lavoro faceva?

Indimenticabile nei panni di Ugo Lombardi, Marco Marzocca si è avvicinato al mondo dello spettacolo mentre ancora svolgeva un lavoro “normale”. Non tutti, infatti, sanno che il celebre attore ha conseguito la laurea presso la Sapienza di Roma in farmacia. Ha ottenuto l’abilitazione con l’esame di stato e, per un lungo periodo, ha svolto la professione di farmacista! Lavoro che ha continuato a fare anche dopo i primi successi nel panorama artistico. Sposato e padre di due figli, oggi Marco Marzocca è un artista famoso e dall’innegabile talento, che vanta una carriera importante. Si è spesso cimentato anche nel lavoro radiofonico e ha un profilo Instagram seguito da da oltre sedicimila fan. Avreste mai immaginato questo incredibile retroscena riguardo al talentuoso attore? Siamo certi che molti di voi non lo avrebbero mai immaginato!

