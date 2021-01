L’amatissima coppia sarebbe ‘scoppiata’: secondo le voci di queste ultime ore, il matrimonio tra la conduttrice e suo marito sarebbe finito.

Non c’è ancora nessuna conferma da parte dei protagonisti del gossip di queste ultime ore, ma sono varie le voci secondo cui Andrea Delogu e suo marito Francesco Montanari si sarebbero lasciati. Il matrimonio tra la famosa conduttrice Rai e il celebre attore interprete del personaggio il “Libanese” in Romanzo Criminale, sarebbe arrivato al capolinea. I due si erano sposati nel 2016, a Roma alla presenza di molti personaggi del mondo dello spettacolo. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair durante gli anni del fidanzamento, la Delogu aveva raccontato un curioso aneddoto sul loro primo appuntamento: “Al primo incontro mi ha regalato una paio di scarpe, a fiori e del numero sbagliato. All’inizio ho pensato che non l’avrei più voluto vedere, poi ho capito che nessun uomo aveva mai fatto tanto per me”.

Andrea Delogu e Francesco Montanari: gli indizi sulla rottura del matrimonio della conduttrice

A far ipotizzare la rottura, il trasferimento in un’altra casa della famosa conduttrice. Inoltre, molti ricorderanno che nel 2018, dopo solo due anni di matrimonio, la Delogu aveva raccontato nel programma di Rai 1 ‘Non disturbare’ condotto da Paola Perego di essere stata lasciata due volte dal marito: “Francesco mi ha lasciata due volte e quando abbiamo ricominciato, memore di tutto il dolore che avevo provato per lui, perché avevo deciso che era lui l’uomo della mia vita, gli ho detto ‘ok, torniamo insieme ma tu vai in analisi”. Nel 2019 poi, Andrea Delogu sorprese tutti con un’inaspettata confessione ai microfoni di “Belve”, sul Nove: “Io credo di avere le corna. Non ho le prove, ho dei sentori e mezze prove che non si sono mai concluse. Sono sicura che Francesco mi abbia tradito”. Qualche mese dopo però, la conduttrice aveva smentito quanto detto a “I Lunatici” su Radio 2: “Ero arrabbiatissima, avevamo litigato la sera prima. L’ho fatto da donna arrabbiata, meglio non intervistare una donna arrabbiata. Mi sono lasciata andare. Ho dovuto chiedergli scusa dopo”.

Insomma, staremo a vedere se l’indiscrezione si rivelerà fondata o meno.