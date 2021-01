Naomi Campbell in un’intervista al Wall Street Journal raccontò del suo passato vorticoso, delle sue vecchie dipendenze. Ecco le parole della modella più famosa di sempre.

Naomi Campbell sarà la donna che aprirà l’edizione 2021 del Festival di Sanremo. E’ stata una notizia del tutto inaspettata quella lanciata da Amadeus. I telespettatori non vedono l’ora che arrivi in tv lo show più amato di sempre. La Venere Nera racconterà sul palco dell’Ariston delle battaglie per i diritti civili contro il razzismo, della sua amicizia Nelson Mandela. L’ex presidente sudafricano la nominò come la sua ‘nipotina ad honorem’. Naomi Campbell ha avuto una vita piuttosto vorticosa: dopo l’incontro con Nelson Mandela, nel ’94, iniziò ad impegnarsi dando sostegno a molte campagne politiche e cause umanitarie di Mandela. Nel 2015 ha creato il Fashion For Relief, il charity gala annuale che raccoglie fondi per curare e combattere le malattie nei paesi ancora in fase di sviluppo. Parliamo di una donna che ha lavorato duramente per tutto ciò che ha ottenuto: la sua vita, fino ad oggi, non è stata facile. Si è trovata spesso a pagare alcuni suoi errori.

Naomi Campbell, il passato vorticoso: “Sono una sopravvissuta”, la confessione sulle dipendenze

Naomi Campbell, nel ’99, entrò in un programma di riabilitazione dopo anni di dipendenza da cocaina ed alcol. In un’intervista al Wall Street Journal raccontò di essere una sopravvissuta. “Non ho una vita perfettamente pulita e non fingo di farlo. Sono stato il primo a dire che ero un tossicodipendente, e sono così grato a Dio di essere un tossicodipendente e un alcolizzato in via di guarigione”. La modella più famosa di sempre in passato è stata condannata per aver aggredito un paparazzo, per aver tirato un cellulare alla sua cameriera durante un attacco di rabbia. La Venere ha avuto un passato piuttosto turbolento; nell’intervista ha aggiunto sulla sua vita: “La mia vita è così piena non per compensare un vuoto, ma perché è così che mi piace vivere da sempre: piena di impegni, circondata da persone stimolanti. Io non mi sento mai sola”.

Una delle donne più famose al mondo ha fatto parlare di sé anche per la lunga scia di amori che ha vissuto come con Mike Tyson, Puff Daddy, Flavio Briatore, Leonardo Di Caprio…Naomi non ha avuto figli ma non ha mai escluso che un giorno potrebbe diventare madre: “Vedrò cosa mi porterò l’universo“.