La prima foto da modella di Naomi Campbell incanta i fan: la super top model aveva solo 15 anni, che schianto!

La Venere Nera, Naomi Campbell, è una delle donne più famose al mondo. La super top model, classe ’70, è tra le 50 donne più belle di tutto il pianeta. E’ nata a Streatham, un quartiere di Londra, da mamma Valerie Morris, una ballerina di origini giamaicane. Era l’aprile del 1986 quando la Campbell appariva sulla copertina di Elle: la sua prima foto da modella è comparsa sul suo canale Instagram ed i fan sono rimasti davvero a bocca aperta. A soli 15 anni iniziò a calcare le prime passerelle ed a corredo della bellissima foto del passato, Naomi ha scritto una lunga didascalia. Racconta che all’epoca ricevette uno scarso incoraggiamento: grazie alla sua mamma che ha sempre creduto in lei, ha raggiunto oltre i 30 anni nel mondo della moda! Diamo un’occhiata al post.

Naomi Campbell, la prima foto da modella: aveva solo 15 anni, fan incantati

Naomi Campbell nel 2019 mostrava, su Instagram, uno scatto del passato davvero incredibile. La Venere Nera ai suoi fan ha regalato la sua prima fotografia da modella: correva l’anno 1986, Naomi aveva solo 15 anni. Eccola:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naomi Campbell (@naomi)

A corredo di questa sensazionale fotografia, Naomi ha scritto una lunga didascalia per festeggiare i suoi oltre 30 anni nel mondo della moda. Ha raccontato di aver ricevuto uno scarso incoraggiamento: “Hanno detto che sarei durata solo 11 anni, ma eccomi oggi a festeggiare 33 anni nel mondo della moda! Mi sento così benedetta e grata a Dio. Non avrei mai pensato che ci sarebbe stato un giorno in cui avrei condiviso un messaggio simile sui social media“. La sua mamma non ha mai smesso di credere in lei, ed infatti Naomi la ringrazia con queste parole: “Alla mia bellissima madre Valerie Morris. Ti ringrazio per aver creduto nei sogni di una bambina di 3 anni e avermi lasciato essere me stessa. Il tuo amore e sostegno mi hanno fatto attraversare momenti positivi e negativi. Ti voglio bene mamma”.

La Campbell nella didascalia del suo post ha inoltre aggiunto parole per il suo lavoro, svolto come una vera e propria missione. “Una missione per garantire che la mia industria – quella della moda – sia un luogo diverso e con pari opportunità e io sono in missione per cambiare la narrativa e la percezione del grande continente africano”. Ha concluso il suo lungo messaggio scrivendo che riposerà quando Dio vuole, fino ad allora continuerà per la sua strada!