Riuscite a riconoscerlo? Stenterete a crederci, è L’amatissimo conduttore e comico, con un look completamente diverso, in uno scatto di qualche anno fa.

In questa foto possiamo dire che mostra un look decisamente diverso, con lunghi capelli che scendono al viso, avete capito di chi si tratta? Come vi abbiamo anticipato, è un amatissimo conduttore, ma anche comico, pronto a far ridere il pubblico con la sua forte simpatia. In quest’ultimo periodo è al timone di un importante programma televisivo, e sta riscontrando un certo seguito. Il tutto è ovviamente dovuto al suo forte umorismo, che conquista ogni volta i telespettatori. Osservate bene lo scatto, a parte qualche particolare inaspettato, non è affatto cambiato, lo sguardo è proprio il suo: l’avete riconosciuto?

Uno scatto di qualche anno fa, oggi è un conduttore tanto amato quanto apprezzato

I personaggi del mondo dello spettacolo sono avvezzi a condividere immagini sui social di quando erano bambini, o mostrandosi in scatti di qualche anno indietro, manifestando a tutti i follower un ricordo passato, indimenticabile. In questa foto è presente un amatissimo conduttore televisivo e comico, anche se, come vi abbiamo svelato, mostra un look completamente diverso da solito. Possiamo dire, che non è affatto cambiato, non sappiamo precisamente la data esatta di quando l’immagine è stata scattata, ma è chiaramente possibile capire di chi si tratta. Ebbene, è proprio lui, il grande Andrea Pucci. In questo periodo lo stiamo vedendo al timone della trasmissione La Pupa e Il secchione e viceversa, affiancato da Francesca Cipriani. Andrea nello scatto che vi abbiamo mostrato è apparso completamente diverso, anzi, è stato ripreso nel momento esatto in cui era intento in una posa alquanto ‘bizzarra’, non trovate? Ovviamente, il post è stato pubblicato sul suo profilo instagram e ha fin da subito riscosso grande attenzione; i suoi follower non hanno potuto non lasciare un messaggio nei commenti, divertiti dallo scatto inaspettato e sorprendente.

Il conduttore proprio questa sera, giovedì 28 gennaio, ritornerà in pista con una nuova puntata dell’amatissimo programma La Pupa e Il secchione e Viceversa e come sempre i colpi di scena non mancheranno.