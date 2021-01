Qui era una bambina con la sua mamma, ora si parla solo di lei in tv: la riconoscete? È uno dei personaggi più amati e chiacchierati del momento.

Guardate bene questo scatto: riconoscete questa bambina dai grandi occhioni neri? Le treccine le coprono il viso, ma lo sguardo dolcissimo è sempre lo stesso. In questa foto è con la sua mamma, sempre pronta a sostenerla durante le sue esperienze in tv. Una delle quali è stata condivisa proprio con la sua mamma, nel reality show Pechino Express. Avete capito di chi stiamo parlando? Ve lo sveliamo subito, ma prima un piccolo spoiler: è una delle concorrenti più amate di questa edizione del GF Vip!

Qui era una bambina con la sua mamma, ora si parla solo di lei in tv: è nella casa del GF Vip 5

Sguardo da cerbiatta e treccine, la bambina che vedete in questo scatto è diventata una bellissima ragazza, famosissima sui social e in tv. Si, si tratta proprio di Giulia Salemi, che nello scatto pubblicato su Instagram da una fanpage della sua mamma, è proprio in compagnia di Fariba Tehrani. Mamma e figlia sono molto legate e si mostrano spesso insieme sui social. Ma, a differenza di quanto accadde per lo scorso GF Vip a cui ha partecipato Giulia, quest’anno mamma Fariba ha preferito stare fuori dal reality. Mantenendo la promessa fatta alla Salemi, Fariba si tiene lontana da giornali e trasmissioni, evitando di commentare l’avventura di Giulia al GF Vip 5. Un’avventura che a quanto pare procede alla grande: in casa, Giulia ha trovato l’amore con Pierpaolo Pretelli. Nonostante i dubbi e lo scetticismo iniziale, la bellissima influencer italo persiana ha deciso di lasciarsi andare e di viversi questa emozione. Che cresce sempre più: entrambi sono molto coinvolti e non vedono l’ora di viversi questa storia lontani dalle telecamere.

Una storia che hanno difeso contro tutto e tutti, dai fan di Elisabetta Gregoraci alla famiglia Pretelli: Giulia e Pierpaolo sono sempre più legati e tutto fa pensare che sia nata una vera e propria storia d’amore all’interno della casa del GF Vip. E voi, cosa pensate di questa coppia? Vi piacciono i “Prelemi”?