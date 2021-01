Uomini e Donne, Davide Donadei ha scelto: la reazione di Beatrice è inaspettata; ecco cosa è accaduto.

Fan di Uomini e Donne, finalmente ci siamo! Dopo un percorso ricco di indecisioni, dubbi e cambiamenti, Davide Donadei ha fallo la sua scelta. Nel corso della registrazione di ieri, 27 gennaio 2021, il tronista ha deciso che la ragazza con cui inizierà una storia fuori dal programma è Chiara Rabbi. Una scelta che ha spiazzato un bel po’ i telespettatori della trasmissione di Maria De Filippi: gran parte del pubblico, infatti, pensava che la scelta sarebbe ricaduta su Beatrice Buonocore, la corteggiatrice che sin da subito aveva colpito il bel tronista. Così non è stato, ma in tanti si chiedono: come avrà reagito Beatrice alla “non scelta” di Davide? Scopriamo insieme cosa è successo.

Uomini e Donne, Davide Donadei ha scelto: Beatrice il lacrime si rifiuta di abbracciarlo

Davide Donadei ha scelto Chiara Rabbi. È successo durante la registrazione di ieri 27 gennaio e non sappiamo ancora quando andrà in onda la puntata. Le anticipazioni trapelate sul web, però, ci permettono di sapere cosa è successo. E, come spessa accade durante le scelte, il tronista ha fatto entrare prima la corteggiatrice che ha deciso di non scegliere, quindi Beatrice. Alla quale Davide ha spiegato di essere stato colpito subito da lei, dalla sua purezza e dalla sua ingenuità. Ha aggiunto, però, che se avesse scelto lei avrebbe seguito solo la ragione e non il cuore. Che batte per un’altra persona, Chiara. Beatrice non ha nascosto la sua delusione, accusando il tronista di aver avuto comportamenti fraintendibili fino a pochi giorni prima della scelta. Qualcosa che, a detta della corteggiatrice, avrebbe potuto evitare, dato che lei ha sempre ammesso di provare un forte sentimento per lui. Un faccia a faccia da brividi, che si conclude in modo inaspettato: prima di lasciarla uscire dallo studio, Davide ha chiesto a Beatrice un abbraccio, ma quest’ultima si è rifiutata. Dopo poco, però, ha deciso di salutare il tronista abbracciandolo, non trattenendo le lacrime. Proprio come Davide, che ha pianto molto quando la corteggiatrice ha lasciato lo studio. Sono passati diversi minuti prima che Chiara entrasse in studio e, nel frattempo, Maria ha raccontato che una delle più grandi preoccupazioni di Davide prima della scelta era proprio il non voler ferire Beatrice.

Insomma, una scelta sofferta, ma che si è conclusa con un lieto fine: all’annuncio della scelta, Chiara non ha avuto dubbi: la sua risposta è si! Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire quando vedremo in onda la puntata. Noi non vediamo l’ora!