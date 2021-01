È nel cast della serie tv ‘Made in Italy’, in onda da mercoledì 13 gennaio su Canale 5, per quattro prime serate: chi è Valentina Carnelutti.

Nella fiction ambientata nella Milano anni ’70, ‘Made in Italy’, veste i panni della caporedattrice Ludovica Morelli: Valentina Carnelutti è un’attrice con una lunga carriera alle spalle e la serie in onda in questo periodo su Canale 5 è solo l’ultima in ordine di tempo nella quale abbiamo il piacere di apprezzare il suo talento. Nata a Milano, il 6 febbraio 1973, Valentina è figlia d’arte: suo padre è infatti il famoso attore e doppiatore Francesco Carnelutti. Trasferitasi a Roma per approfondire lo studio della recitazione, incontra il grande successo interpretando il ruolo del sindaco Veronica Colombo nella fiction Squadra Antimafia accanto a Giulia Michelini. Nel suo curriculum troviamo anche tanto teatro e perfino il doppiaggio, insomma la Carnelutti è un artista a tutto tondo. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Valentina Carnelutti, tutto sull’attrice che interpreta Ludovica Morelli in Made in Italy

Attrice, sceneggiatrice e come dicevamo anche doppiatrice, appassionata di yoga, non si sa se Valentina abbia un compagno anche se è madre di due figli. L’abbiamo vista recitare nelle più importanti fiction Rai e Mediaset: ‘La squadra’, ‘Un posto al sole’, ‘Il maresciallo Rocca’, ‘Coco Chanel’ ‘Squadra antimafia’ ed ora ‘Made in Italy’, sono solo alcune delle tappe più rappresentative della sua carriera. In un percorso professionale così brillante non poteva mancare la regia. Valentina Canelutti è stata infatti regista del documentario Melkam Zena – Buone Notizie, prodotto da Action Aid, del videoclip per il singolo di Francesco Tricarico Le conseguenze dell’ingenuità e del cortometraggio Recuiem, vincitore al Festival di Torino 2013 come Miglior Film e Finalista ai Nastri d’Argento 2014. Dal 1998 è attrice per Rai Radio e ha lavorato a molti sceneggiati radiofonici. A teatro non ha solo recitato ma è anche scrittrice di varie pièces.

Una carriera eccellente quella della Carnelutti, non perdetevi la prossima puntata di Made in Italy!