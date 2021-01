Verissimo, ospite Elisabetta Gregoraci: non sarà sola, in studio anche lei

Elisabetta Gregoraci ospite di Verissimo: la showgirl calabrese, però, non sarà da sola, in studio ci sarà anche lei

Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl più affascinanti della televisione italiana. La calabrese ha iniziato la sua carriera come modella, sfilando per stilisti molto importanti. Il suo esordio in televisione avviene a Ciao Darwin nella puntata “Veline vs Intellettuali“. Successivamente ha preso parte ad alcune serie televisive, come Il cielo in una stanza o Un medico in famiglia. La notorietà arriva nel 2005, quando viene chiamata da Emilio Fede, allora direttore del TG4, per condurre Sipario e le previsioni del meteo. Negli ultimi anni, invece, la modella e showgirl originaria di Soverato ha raggiunto il successo con Made in Sud e soprattutto con Battiti Live. Di recente è stata una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci ospite a Verissimo: chi ci sarà con lei?

La Gregoraci è stata una delle concorrenti più discusse della quinta edizione del GF VIP. La showgirl calabrese ha fatto perdere la testa a Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia. Nella casa più spiata d’Italia, però, è nata solo un’amicizia speciale con il modello, dato che il suo cuore sembrerebbe battere già per un altro uomo. La Gregoraci ha abbandonato anzitempo la casa del GF VIP 5 per riabbracciare il figlio Nathan Falco durante le festività natalizie. Una volta terminata la sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, la Gregoraci è stata assalita dal successo.

La modella e showgirl calabrese sarà ospite sabato pomeriggio nella puntata di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La Gregoraci, però, non sarà da sola: con lei, infatti, ci sarà anche la sorella Marzia. L’annuncio è stato pubblicato sulla pagina social del programma della Toffanin: “Due donne legate da un amore profondo: sabato a Verissimo le sorelle Gregoraci… Elisabetta e Marzia”. Per Marzia sarà la prima uscita televisiva. Lei, a differenza della sorella, non ama le luci dei riflettori, ma questa volta farà uno strappo alla regola concedendo un’intervista a Silvia Toffanin. Marzia ed Elisabetta sono molto legate e insieme hanno affrontato anche esperienze molto traumatiche, come la morte della loro mamma, che le ha portate ad unirsi ancora di più. Marzia ha trentotto anni – due in meno rispetto alla sorella – ed ha due figli, Gabriel e Ginevra, nati dal matrimonio con Antonio Scaramuzzino.