Anticipazioni Beautiful, venerdì 29 gennaio: attimi di panico per Hope, costretta a scappare da Thomas; ecco cosa accadrà nella puntata di oggi.

Tutto pronto per una nuova puntata di Beautiful. La soap opera di Canale 5 è ormai da anni un appuntamento fisso per i telespettatori. Che con passione seguono le avventure della famiglia Forrester. E anche nella puntata di oggi, venerdì 29 gennaio 2021, non mancheranno i colpi di scena. Al centro della trama anche oggi ci saranno Hope Logan e Thomas Forrester: quest’ultimo è disposto a tutto per conquistare la figlia di Brooke, e iniziare una nuova vita insieme con il piccolo Douglas. Firmerà anche i documenti dell’adozione del bambino, poi, però, accadrà qualcosa di inaspettato. Ecco le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni Beautiful, venerdì 29 gennaio:

Colpi di scena a non finire a Beautiful. Tra Hope e Thomas sta per arrivare la resa dei conti. Dopo l’avvicinamento in seguito alla festa di Halloween, la Logan è convinta di avere in pugno il figlio di Ridge e di riuscire a fargli firmare i documenti semplicemente facendogli credere di concedersi a lui. Così, però, non sarà. Thomas, infatti, ha invitato Hope a cena nello studio dei Forrester, ma pretenderà di avere “quello che gli spetta” immediatamente. Durante la serata, Thomas sarà sempre più insistente, fino al punto di mandare Douglas in un’altra stanza per poter restare da solo con la Logan e poter fare l’amore con lei. È a questo punto che Hope si renderà conto di essersi messa nei guai e cercherà un modo per scappare. L’intenzione di Hope è prendere il piccolo Douglas e scappare e va da lui con la scusa di volergli dare la buonanotte. Il piccolo, però, si è nascosto e la Logan è costretta perdere tempo nel cercarlo: Thomas, però. la sta già seguendo e Hope, presa dal panico, non può fare altro che scappare. Si rifugia nei magazzini, in cui ci sono le vasche di scarico delle lavatrici. Attimi di panico per la Logan, come andrà a finire?

Non ci resta che attendere le 13 e 40 per una nuova attesissima puntata di Beautiful. I colpi di scena saranno tantissimi e per Hope ci saranno attimi di vero terrore. Sintonizzatevi su Canale 5!