Anticipazioni GF Vip, venerdì 29 gennaio: confronti shock, finalista e nuovo ingresso a sorpresa; cosa accadrà nella prossima puntata.

Una puntata ricchissima, quella del GF Vip che andrà in onda questa sera, venerdì 29 gennaio 2021. A partire da questa settimana, infatti, il reality show di Canale 5 torna al doppio appuntamento settimanale e sarà trasmesso ogni lunedì e venerdì. E nonostante siano passati solo pochi giorni dall’ultima diretta, in casa è accaduto di tutto. Sono davvero tanti gli argomenti che Alfonso Signorini dovrà affrontare nella puntata di questa sera! Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa accadrà nella nuova, accesissima, puntata del GF Vip. Ecco tutte le anticipazioni!

Anticipazioni GF Vip, cosa accadrà nella puntata di venerdì 29 gennaio: Andrea Zenga incontra il papà Walter

Amici del GF Vip, tenetevi pronti! Questa sera andrà in onda una puntata pienissima del GF Vip, durante la quale accadrà di tutto. Il momento più atteso della serata è, senza dubbio, l’incontro tra Andrea Zenga e il papà Walter. Un confronto inaspettato per Andrea, che si troverà faccia a faccia con il padre, con cui non ha rapporti da tantissimi anni. Sarà interessante scoprire cosa si diranno e, soprattutto, quale sarà la reazione del concorrente alla vista del suo papà. Ma questo è solo uno dei colpi di scena per i ragazzi: a sorpresa, a un mese dalla finale del 1 marzo, entrerà una nuova concorrente. Si tratta di Alda D’Eusanio, con la quale Alfonso si è collegato già nel corso dell’ultima puntata: l’opinionista è pronta a portare scompiglio in casa in questa ultima parte del gioco. Come reagiranno i vip al nuovo ingresso? Infine, con ogni probabilità, ci sarà un faccia a faccia tra Alba Parietti e Maria Teresa Ruta: attraverso le sue stories Instagram, la Parietti ha lasciato intendere che ci sarà un confronto molto acceso con la concorrente. Si prevedono scintille!

Pierpaolo o Andrea, chi sarà il primo finalista uomo?

Ed ora passiamo al gioco vero e proprio. C’è ancora un televoto aperto e in ballo c’è un posto per il primo finalista uomo: chi tra Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta riuscirà a conquistare questo premio, a un mese dall’ultima puntata? Il pubblico, come i concorrenti in casa, è molto diviso: sarà una sfida molto avvincente, i due se la giocheranno fino all’ultimo minuto! C’è poi da capire se, dopo la proclamazione del secondo finalista ( la prima è Dayane Mello), si continuerà con i televoti per la finale o si tornerà alle classiche nomination eliminatorie. Ma questo lo scopriremo questa sera in diretta.

Non mancheranno, come sempre, clip e discussioni sugli ultimi scontri interni in casa. In particolare, in molti si sono schierati contro la coppia nata in casa, quella formata da Giulia Salemi e Pierpaolo. Assisteremo a nuove liti anche in diretta? Per scoprire tutte le novità della casa più spiata della tv, non ci resta che sintonizzarci questa sera su Canale 5 per una nuova, ricchissima puntata del GF Vip. Non mancate!