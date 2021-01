Lutto nel mondo del cinema: è morta l’attrice statunitense Cicely Tyson all’età di 96 anni. E’ stata la prima attrice afroamericana a vincere l’Oscar alla carriera.

Il mondo del cinema piange: è morta la famosissima Cicely Tyson, la prima attrice afroamericana a vincere l’Oscar alla carriera. La donna si è spenta giovedì 28 gennaio all’età di 96 anni: la sua scomparsa è stata resa nota dal suo manager di lunga data, Larry Thompson in una dichiarazione all’AFP che non ha fornito ulteriori dettagli sul decesso. La carriera dell’attrice teatrale, cinematografica e televisiva è durata oltre 70 anni: è famosa al pubblico soprattutto per la nomination all’Oscar per Sounder nel 1973. Cicely è sempre stata impegnata nella lotta al razzismo e per la giustizia sociale: la donna ha sempre rifiutato ruoli che potevano in un qualsiasi modo denigrare persone di colore. Tutto il mondo del cinema piange la celebre attrice.

Lutto nel mondo del cinema, è morta Cicely Tyson: l’attrice aveva 96 anni

Si è spenta all’età di 96 anni la celebre attrice Cicely Tyson. Nata ad Harlem nel dicembre del ’24 da una famiglia originaria dell’Isola di Nevis e delle Indie Occidentali. Iniziò la sua carriera come modella: un fotografo la notò e la scelse come modella per una rivista ‘Ebony’. Il volto di celebri film è stata candidata nel ’73 al Premio Oscar alla migliore attrice per Sounder, di Martin Ritt. Nel 2013 ha vinto il Tony Award alla miglior attrice protagonista in un’opera teatrale. Nel 2019 ha vinto il Premio Oscar alla carriera.

Il mondo del cinema e l’intera America piange una straordinaria donna sempre stata impegnata nella lotta al razzismo. “Nella sua straordinaria carriera, Cicely Tyson è stata uno dei rari attori pluripremiati il ​​cui lavoro sullo schermo è stato superato solo da ciò che è stata in grado di realizzare al di fuori di esso. Aveva un cuore diverso da qualsiasi altro e per 96 anni ha lasciato un segno nel mondo che pochi riusciranno mai a eguagliare” sono le magnifiche parole che le ha dedicato Barack Obama in un tweet di addio.