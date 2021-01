Cristiano Militello è lo storico inviato di Striscia la Notizia: sapete quanti anni ha e come ha iniziato la sua carriera nella trasmissione?

E’ diventato un amatissimo personaggio televisivo, Cristiano Militello con i suoi particolari ed ironici servizi incanta ogni volta il pubblico. Non tutti sanno però che è laureato, come si legge dalla sua biografia, in Scienze politiche all’Università degli studi di Firenze, con tesi sul cabaret. Oggi è davvero famosissimo e non ha assolutamente bisogno di presentazioni: ma sapete quanti anni ha e come ha iniziato la sua carriera, entrando a far parte del noto tg satirico? Ve lo sveliamo noi.

Cristiano Militello, sapete quanti anni ha e come è entrato a far parte di Striscia La Notizia?

Oggi, Cristiano Militello è conosciutissimo, la sua simpatia attraversa da anni i suoi fantastici servizi. Il pubblico, ogni volta, si mostra visibilmente conquistato. Militello, come abbiamo anticipato, è laureato in Scienze Politiche, con una tesi sul cabaret. Si è formato alla scuola di Teatro di Bologna, ed entra poi a far parte del gruppo di comici toscani facenti capo alle trasmissioni Vernice fresca e Aria fresca, condotte da Carlo Conti. Sfogliando la sua biografia, leggiamo che è nato nel 1968, ha quindi 52 anni, se i nostri calcoli non sono errati. E ancora, sapete come è divenuto inviato, entrando a far parte della famiglia di Canale 5? A quanto pare, ha guadagnato notorietà raccogliendo in vari libri gli striscioni calcistici più divertenti degli stadi italiani. Il primo libro raggiunge un tal successo, tanto da portarlo ad essere in seguito, appunto, inviato dell’amatissima trasmissione Striscia La Notizia, fuori dagli impianti. Eravate a conoscenza di questo particolare retroscena?

Ebbene sì, Militello ha fatto il suo ingresso nel tg satirico proprio in questo modo, e dal 2004 commenta le immagini più divertenti nella rubrica Striscia Lo striscione.