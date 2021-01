Giulia De Lellis nelle sue Instagram story ha svelato dettagli sulla storia con Andrea Damante, giunta al capolinea già da diversi mesi. Le sue confessioni sono spiazzanti.

Giulia De Lellis ha ormai conquistato il pubblico della tv e del web. La giovane romana che abbiamo conosciuto a Uomini e Donne è oggi una delle influencer italiane più seguite. E’ seguita su Instagram da 4,9 milioni di follower: le manca poco per raggiungere i 5! La ricorderanno tutti nel dating show di Maria De Filippi: corteggiava Andrea Damante, colui che sarebbe poi diventato fidanzato e sua dolce metà. La loro storia è stata messa in crisi da un tradimento: il Dama ha tradito la De Lellis, tutti i dettagli li ha raccontati lei stessa nel libro che ha avuto un successo davvero enorme. Dopo un riavvicinamento clamoroso, i due hanno preso di nuovo due strade separate: entrambi oggi sono impegnati in altre relazioni. Qualcosina sul rapporto tra GDL e l’ex tronista però ce l’ha rivelato l’influencer stessa attraverso le sue IG story: le confessioni a sorpresa hanno stupito i fan!

Giulia De Lellis, confessioni a sorpresa su Andrea Damante: nessuno immaginava

Giulia De Lellis nelle ultime ore ha deciso di rispondere ‘Vero o falso’ alle domande dei suoi milioni di fan. Tutti curiosi di scoprire qualche dettaglio in più sul rapporto tra lei e Damante, l’influencer non è riuscita a mantenere neanche un segreto: ecco le sue confessioni a sorpresa!

La De Lellis attraverso le sue IG story ha svelato di esser rimasta in ottimi rapporti con i suoi ex, in particolare con Andrea Damante il quale sente ancora! “Perchè è finita con Damante?” ha chiesto un utente. Giulia ha spiegato che non si è trattato di tradimento: “Non c’entravano queste cose. E’ un po’ più lungo e complicato, un giorno se avrà senso ne parleremo meglio ma non erano questi i problemi”.

L’influencer ha poi spiegato come è nata la sua storia con Carlo: “La nostra storia è nata lentamente, ci conoscevamo da poco. Eravamo amici. Poi abbiamo iniziato a frequentarci per lavoro, io non ero fidanzata, lui si frequentava con una ragazza. Eravamo confusi, era una situazione particolare. Io uscivo da una storia importante, lui conosceva il mio ex. Al cuore non si comanda“. La giovane romana ha svelato che avrebbe fatto a meno di innamorarsi di una persona che le aveva presentato il suo ex, ma ormai ci era dentro! “Loro non erano così intimi, il mio ex stava già con un’altra” ha spiega GDL.