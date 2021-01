Elisabetta Gregoraci ospite di Verissimo ha svelato di esser stata operata subito dopo la partecipazione al GF VIP: il retroscena sul suo problema di salute non lo conosceva nessuno.

Sabato 30 gennaio a partire dalle ore 16 su Canale 5 sarà impossibile perdere la puntata di Verissimo. Silvia Toffanin per la sua puntata del sabato pomeriggio, in questo ultimo sabato di gennaio, ha scelto ospiti davvero incredibili. Andrea Bocelli per la prima volta sarà nello studio di Verissimo, Nek anche racconterà cosa gli è successo e come sta oggi dopo l’operazione a cui si è sottoposto d’urgenza. A Verissimo ci sarà Patrizia Mirigliani, Matilde Gioli, Sabrina Salerno e poi, per la prima volta insieme, Elisabetta e Marzia Gregoraci! E’ proprio dell’ex gieffina che vi parliamo: è spuntata sul sito di Mediaset Play un’anticipazione della sua intervista di domani davvero clamorosa. Elisabetta subito dopo il Grande Fratello VIP si è sottoposta ad un intervento: nessuno era a conoscenza di questo problema, ecco nel dettaglio cosa ha raccontato.

Elisabetta Gregoraci operata dopo il GF VIP: il racconto inedito a Verissimo

Sul portale online di Mediaset Play è spuntato un retroscena su Elisabetta Gregoraci di cui nessuno era a conoscenza. L’ex concorrente del GF VIP la vedremo ospite di Silvia Toffanin, a Verissimo domani 30 gennaio. Il programma ha lanciato qualche anticipazione shock ed una di queste riguarda proprio la Gregoraci.

Ospite con la sorella Marzia, Elisabetta ha svelato che dopo aver partecipato al reality, ha avuto un piccolo problema di salute. “Il ginecologo, grazie ad una visita di controllo, mi ha detto che dovevo fare il giorno dopo un intervento per togliere subito un piccolo polipo all’utero”. A Silvia Toffanin ha confidato di essersi spaventata, ricordando soprattutto la malattia della sua mamma scomparsa. “Il ginecologo mi ha tranquillizzato. Fortunatamente sto molto bene. L’ho voluto raccontare per ricordare che la prevenzione è importantissima” ha aggiunto.