Fiordaliso, dolorosissima perdita: il post pubblicato su Instagram ha fatto piangere tutti, la cantautrice ha usato parole da brividi.

Fiordaliso, la famosa cantautrice italiana, piange la scomparsa del suo cagnolino. Parliamo di Fiordaliso, la celebre cantante che cantava ‘Non voglio mica la luna’. La donna nata a Piacenza nel ’56 con un post su Instagram ha salutato la sua piccola cagnolina che è volata via. Il cuore di Fiordaliso è davvero distrutto, il post ha fatto piangere tutti. “Cleo…e’ volata via ..improvvisamente..il mio cuore si e’ di nuovo rotto ….sono a pezzi” sono le parole che scrive la cantante: la didascalia è accompagnata da una dolce foto della piccola cagnolina che non c’è più. Ecco il post che ha fatto piangere tutti.

Tragico lutto per la cantante: “Il mio cuore si è rotto”, parole da brividi

Fiordaliso piange la scomparsa della sua piccola cagnolina di nome Cleo. E’ volata via, improvvisamente, lasciando un enorme vuoto nel cuore della cantante. E’ davvero distrutta ed il post pubblicato su Instagram poche ore fa ha fatto commuovere tutti.

Ci sono alcuni messaggi dei fan che fanno davvero piangere. Purtroppo Cloe non c’è più ma vivrà sempre nei pensieri della cantautrice.

Il tragico lutto

Nell’ultimo anno trascorso la celebre cantante, purtroppo, non ha perso solo la sua cagnolina. Ad aprile 2020 Fiordaliso ha perso la sua amata mamma, colpita dal Covid-19. La cantante, sui suoi canali social, rese pubblico tutto il suo dolore causato da questo terribile e maledetto virus che si è abbattuto su tutto il pianeta da più di un anno. Anche la cantante si è ammalata di Coronavirus, anche suo papà e sua sorella: loro sono riusciti a sconfiggerlo.