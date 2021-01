Flavio Insinna è un famosissimo ed apprezzatissimo conduttore, ma sapete che lavoro faceva prima del successo? Non indovinereste mai.

È l’attuale conduttore de L’Eredità, Flavio Insinna. Da questa sera, Venerdì 29 Gennaio, in onda tra i giurati de ‘Il Cantante Mascherato’, il simpaticissimo romano decanta di un successo davvero clamoroso. Entrato nel mondo dello spettacolo come attore, dapprima di teatro e di cinema, il buon Insinna fa il suo debutto nel mondo del piccolo schermo nel lontano 2006. Quando, per la prima volta in assoluto, prendere le redini di un noto e famosissimo programma televisivo. Facciamo, in particolare, riferimento al game show ‘Affari Tuoi’, in onda su Rai Uno. Da quel momento, la carriera di conduttore del simpaticissimo Flavio prende letteralmente il volo. Attualmente, come dicevamo precedentemente, colonna portante de L’Eredità, Flavio ha preso le redini in mano di tantissimi programmi televisivi di successo. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: sapete che lavoro faceva prima di approdare in questo mondo? A rivelare ogni cosa è stato proprio il diretto interessato. Intervistato da Caterina Balivo nel 2019, Insinna ha svelato ogni cosa. Ecco tutti i dettagli.

Flavio Insinna prima del successo, sapete che lavoro faceva?

È un amatissimo ed apprezzatissimo conduttore televisivo, Flavio Insinna. Attualmente al timone de L’Eredità, il simpaticissimo romano decanta di un clamore davvero assoluto. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: vi siete mai chiesti che lavoro facesse Insinna prima di approdare nel mondo dello spettacolo? Come dicevamo precedentemente, a svelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato proprio il diretto interessato. Ospite della puntata di ‘Vieni da Me’ nel 2019, il simpaticissimo ha svelato un inedito retroscena del suo passato. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Siete propri curiosi di saperlo? Ebbene. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che, ancora prima di approdare sul piccolo schermo, Flavio Insinna abbia iniziato a muovere i primi passi nel mono del lavoro come disc jockey. ‘Una volta mi sono presentato a casa e ho detto ‘farò il deejay’, ha rivelato il conduttore a Caterina Balivo.

Ebbene si. Avete letto proprio bene: è questo il lavoro che, ancora prima di approdare sul piccolo schermo, Flavio Insinna svolgeva. L’avreste mai detto?