Alcune ore fa, attraverso un’Instagram Stories, Gabriel Garko si è mostrato in ospedale attaccato ad una flebo: cos’è successo.

È uno degli attori più amati ed apprezzati, Gabriel Garko. Protagonista indiscusso di numerose serie televisive, il bellissimo attore torinese decanta di un successo davvero clamoroso. Un successo che, come detto più volte, non si limita affatto soltanto alla sua sfera professionale, ma che si estende anche la sfera social. Attivissimo e seguitissimo sul suo canale Instagram, il bel Garko non perde mai occasione di poter aggiornare il suo amato pubblico social su tutto quanto gli succede. Lo ha fatto, ad esempio, qualche tempo fa. Quando ha condiviso con i suoi sostenitori l’immenso dolore per un tragico lutto. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Non sappiamo cosa sia esattamente successo, fatto sta che, qualche ora fa, Gabriel Garko si è mostrato in ospedale. ‘Attaccato ad una flebo, ma va tutto bene‘, sono proprio queste le esatte parole che l’attore torinese, in questa sua ultima Instagram Stories, ha detto al suo pubblico. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Gabriel Garko in ospedale attacco ad una flebo: cos’è successo?

Ha fatto sognare ed innamorare milioni e milioni di italiani, Gabriel Garko con le sue diverse e numerose interpretazioni incredibili. Eppure, qualche ora fa, li ha fatti davvero molto preoccupare. Ecco, ma perché? Come dicevamo precedentemente, proprio qualche ora fa, il famosissimo attore torinese si è mostrato in ospedale attaccato ad una flebo. Ecco, ma cos’è successo esattamente? E, soprattutto, perché Gabriel Garko ha ritenuto necessario recarsi al nosocomio. Purtroppo, come anticipato, non possiamo darvi una risposta certa. In questa sua ultima Instagram Stories, in quella dove mostra il braccio attaccato ad un flebo, il bellissimo ‘Tonio Fortebracci’ de L’Onore e Il Rispetto non è affatto sceso nei minimi dettagli. L’unica cosa che, però, ha detto è di stare bene. ‘Attaccato ad una flebo, ma va tutto bene’, ha tranquillizzato Gabriel Garko.

A quanto pare, sembrerebbe che Gabriel Garko stia bene. O, perlomeno, le sue parole ce lo fanno chiaramente intendere. Attendiamo, magari, ulteriori delucidazioni.