GF VIP 5, Signorini svela un’incredibile anticipazione: “Visita inaspettata”

Alfonso Signorini svela un’incredibile anticipazione riguardo alla puntata del GF VIP 5: “Ci sarà una visita inaspettata”

La quinta edizione del Grande Fratello Vip si avvia al termine. Nella scorsa puntata è stata annunciata la data della finale. L’ultima puntata andrà in onda lunedì 1° marzo 2021. Il percorso degli inquilini della casa più spiata d’Italia, dunque, volge al termine, anche se manca ancora più di un mese. È stata un’edizione incredibile, ricca di sorprese e colpi di scena. Siamo sicuri, però, che la produzione abbia in serbo altre sorprese per i telespettatori. Nuovi colpi di scena potrebbero arrivare già nella puntata in onda questa sera su Canale 5.

GF VIP 5, Signorini svela un’anticipazione: di cosa si tratta

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Dopo la nomina della prima finalista donna, Dayane Mello, questa sera sarà eletto il primo finalista uomo. Al televoto ci sono Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Chi dei due otterrà il pass per l’ambitissima finale? La puntata sarà ricca di sorprese e colpi di scena. Sono stati già annunciati due attesissimi confronti. Il primo tra Alba Parietti e Maria Teresa Ruta: le due donne si sono lanciate frecciatine a distanza nella scorsa puntata del reality show. Il secondo tra Andrea Zenga e il padre Walter. I due si incontreranno nuovamente dopo tanto tempo.

Le sorprese, però, non sono finite qui. Dal suo account Instagram, infatti, Alfonso Signorini ha svelato un’altra incredibile anticipazione. Il conduttore del reality show ha dichiarato: “Questa sera ci sarà una visita inaspettata per Rosalinda“. Di chi si tratta? Per saperlo dovremo seguire la puntata in onda stasera su Canale 5. Ricordiamo che l’attrice, nella scorsa puntata, ha incontrato il fidanzato Giuliano.