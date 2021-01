Proprio nel corso della puntata di questa sera del GF Vip ci sarà l’ingresso di un nuovo concorrente: di chi stiamo parlando esattamente.

Tenetevi forte, carissimi telespettatori di GF Vip. Per questa sera, Venerdì 29 Gennaio, è prevista una puntata davvero imperdibile. Si, avete letto proprio bene. Così come tutti gli altri appuntamenti precedenti, quello che avrà inizio tra pochissimo sarà più che incredibile. Ecco, ma perché? Cosa avrà intenzione di fare Alfonso Signorini per l’ultima puntata del mese di Gennaio del GF Vip? In un nostro recente articolo, vi abbiamo raccontato ogni cosa nel minimo dettaglio. Ma, a quanto pare, le sorprese non sono affatto terminate qui. Proprio qualche ora fa, attraverso un post condiviso sulla pagina Instagram ufficiale del programma, è stata data un’anticipazione davvero clamorosa. E, badate bene, non facciamo soltanto riferimento al confronto tanto atteso con tra Walter Zenga e suo figlio Andrea, ma anche all’ingresso di un nuovo concorrente. Si, avete letto proprio bene. A distanza di poco più di mese dalla fine di questa quinta e lunghissima edizione, ci sarà un nuovo Vippone che si aggiungerà a tutti gli altri. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Siete curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

GF Vip, previsto l’ingresso di un nuovo concorrente: di chi si tratta

Pensavate che giunti quasi alle battute d’arresto, il GF Vip non ci regalasse delle emozioni? Vi sbagliavate di grosso! Proprio per la puntata di questa sera, Venerdì 29 Gennaio, sembrerebbe che Alfonso Signorini e company abbiano studiato tutto nei minimi dettagli. E, diciamoci la verità, le anticipazioni trapelate fino a questo momento, ce lo confermano a gran voce. Nel corso dell’appuntamento di stasera, infatti, non soltanto assisteremo al confronto tra Walter Zenga ed Andrea, ma anche alla ‘resa dei conti’ tra Alba Parietti e Maria Teresa Ruta e ad una visita inaspettata per Adua Del Vesco. E non solo. Come svelato precedentemente, proprio qualche ora fa, il profilo social ufficiale del programma, ha svelato un’anticipazione davvero clamorosa. Da quanto si apprende da questo ultimo annuncio, sembrerebbe che, proprio questa sera, farà il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia un nuovo concorrente. Anzi, se proprio vogliamo essere precisi, una nuova concorrente. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Eccola, è proprio lei: Alda D’Eusanio! Ebbene si, è proprio lei. Da questa sera fino alla fine del reality, televoto permettendo, la famosa opinionista e conduttrice sarà a tutti gli effetti una nuova Vippona.

Siete contenti? Noi non vediamo l’ora di vederla varcare la famosa porta rossa, voi?