Al GF Vip è l’ora dell’attesissimo incontro/scontro fra Alba Parietti e Maria Teresa Ruta: due differenti versioni sulla ‘questione Delon’.

Uno dei momenti cult della puntata di stasera del GF Vip: Alba Parietti incontra la collega Maria Teresa Ruta, ancora reclusa a Cinecittà, per fare chiarezza su una questione sollevata proprio dalla bionda gieffina lunedì scorso in puntata. In quasi 5 mesi Alba Parietti, madre dell’ex concorrente Francesco Oppini, è stata praticamente come un concorrente esterno di questa edizione. Sempre attenta e partecipe alle dinamiche del reality anche adesso che il figlio non ne fa più parte, non si è mai risparmiata dall’esprimere le proprie opinioni in merito. Tanto più adesso che è stata chiamata direttamente in causa dalla Ruta. Durante l’appuntamento in prima serata lo scorso lunedì, la giornalista ha infatti raccontato un episodio che vede coinvolta anche Alba, risalente all’edizione di Miss Italia del ’91. Secondo la sua versione, la Parietti le avrebbe rubato il posto a sedere al tavolo con Alain Delon durante una cena. L’attore francese la avrebbe invitata a cena, ma dopo essersi andata a cambiare d’abito avrebbe trovato la mamma di Oppini seduta al tavolo. Versione che Alba nega categoricamente e che stasera difende facendo visita personalmente alla collega. Vediamo cosa è accaduto tra le due.

Alba Parietti vs Maria Teresa Ruta: cosa è successo davvero con Alain Delon

Durante la scorsa puntata, Alba era intervenuta sulla questione tramite un post su Instagram scrivendo che la Ruta avrebbe molta fantasia. Queste parole hanno ferito Maria Teresa, che si è difesa dicendo ai coinquilini di non essere una millantatrice. Ma veniamo a stasera: interpellata da Alfonso Signorini, alla concorrente è stato mostrato un altro post della Parietti con Delon con tanto di frecciatina alla collega. C’è da dire però che il drink tra la Ruta e Alain Delon c’è effettivamente stato. Intanto le due donne alfa si sono incontrate fuori alla Casa di Cinecittà ed ecco cosa si sono dette. Alba dopo aver espresso ammirazione per il percorso della gieffina, ha detto anche di aver notato la sua tendenza ad ‘affossare’ le altre donne per emergere, come accaduto mesi fa con Matilde Brandi. Entrambe con molta ironia, le due vip hanno cercato di smorzare i toni e, con varie battute, la questione sembra essersi risolta.

Non è sfuggita neanche la frecciatina della Ruta. Quando infatti ha nominato Alberto Di Monaco, la Parietti ha subito precisato di aver conosciuto anche lui e la concorrente del GF Vip ha risposto: “Tutti lei li conosce!”. Inoltre, alla domanda di Signorini se fosse mai stata in una cabina telefonica con la star francese, Maria Teresa ha prontamente ribattuto: “No, non ne ho avuto bisogno!”.