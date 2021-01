In alcune delle sue ultime Instagram Stories, Giulia De Lellis si è mostrata con la maschera sul viso: ‘Metto paura’, come si è mostrata.

È la vera e propria regina di Instagram, Giulia De Lellis. Conosciuta da tutto il pubblico italiano per la sua partecipazione a Uomini e Donne e per la sua magnifica storia d’amore con Andrea Damante, adesso naufragata definitivamente, l’ex corteggiatrice ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Sono passati, infatti, diversi anni dal suo debutto nel mondo dello spettacolo, eppure la giovanissima romana decanta di un successo davvero clamoroso. Soprattutto sul suo canale social ufficiale. Dove, come dicevamo precedentemente, è una vera e propria star. Attivissima e seguitissima sul suo canale, la De Lellis sa sempre come intrattenere il suo pubblico social. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, dopo aver sbrigato alcune faccende di lavoro, Giulia si è mostrata con la maschera in viso. ‘Mi sto vedendo in questo istante, metto paura’, dice Giulia De Lellis ai suoi sostenitori. Ecco, ma siete curiosi di vedere come si mostra? Diamoci uno sguardo insieme.

Giulia De Lellis con la maschera sul viso: si mostra proprio così

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Giulia De Lellis non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo adorato pubblico social. Lo ha fatto anche qualche ora fa, come dicevamo precedentemente. Appena sbrigate qualche call e videocall di lavoro, dopo essersi allenata e dopo essere rigenerata con una bella doccia rilassante, l’ex corteggiatrice non ha potuto affatto fare a meno di sottoporsi alla sua routine di skin care. E così, proprio ai suoi sostenitori, ha deciso di mostrarsi con una maschera sul viso. ‘Sono un c**o’, ha detto l’ex corteggiatrice al suo pubblico social. Ecco, ma cosa avrà mai di ‘strano’? Perché, quindi, Giulia ha detto di mettere paura?

‘Metto paura scusate. Sono oscena’, dice Giulia De Lellis ai suoi sostenitori. È davvero così? Nient’affatto! Per noi è sempre bellissima, vero?