Giulia Salemi, il messaggio inaspettato a poche ore dal GF Vip: “Sempre al tuo fianco”, a scriverle è proprio lui.

Tutto pronto per una nuova puntata del GF Vip 5. Questa sera, venerdì 29 gennaio 2021, andrà in onda un nuovo appuntamento col reality show di Canale 5 e, stando alle anticipazioni, ne vedremo davvero delle belle. Ci saranno scontri e faccia a faccia accesissimi, oltre alla proclamazione del primo finalista uomo. Tra i protagonisti della serata ci saranno, senza dubbio, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due concorrenti formano ormai una coppia nella casa: il sentimento che li lega cresce sempre di più, ma non tutti gradiscono questa accoppiata. Nei giorni scorsi, la tensione in casa è stata altissima e Giulia in particolare ha avuto un vero e proprio crollo. La Salemi ha discusso con Tommaso, Dayane e non sono mancate incomprensioni anche con Pierpaolo. Proprio per lei, a poche ore dalla diretta, è arrivato un messaggio di una persona davvero speciale. Scopriamo di chi si tratta.

Giulia Salemi, il messaggio inaspettato a poche ore dal GF Vip: il post di papà Mario

Parole dolcissime, proprio quelle di cui Giulia avrebbe bisogno in questo momento. A mandargliele, seppur virtualmente, è il suo papà Mario, che attraverso un post pubblicato sul suo Instagram ha analizzato il momento difficile in cui si trova sua figlia. “Amore mio ti vedo soffrire e sento quella sofferenza sulla mia pelle”. Papà Mario esprime il desiderio di entrare in casa per poter abbracciare Giulia e darle il supporto di cui necessita in questo momento delicato. Secondo Mario, la concorrente non è lucida in questo momento, ed è a lei che dà un prezioso consiglio, che riguarda Pierpaolo: “Hai trovato un ragazzo che ti ascolta e ti vuole bene davvero, non tirare troppo la corda. Un consiglio? Parla di meno ed ascolta di più”. Parole importanti, quelle di Mario: il Grande Fratello deciderà di far leggere questo post a Giulia nel corso della diretta di questa sera? Staremo a vedere! Quel che è certo è che non sarà una serata facile per Giulia.

E voi, seguirete questa puntata del GF Vip? Tra le altre cose, ci sarà l’incontro tanto atteso tra Andrea Zenga e il suo papà Walter Zenga: i due sono in rapporti tesi da diversi anni. Come reagirà il concorrente quando vedrà Walter in casa? Appuntamento alle ore 21 e 30 su Canale 5!