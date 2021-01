Il Cantante Mascherato, “Si è consumato un dramma immenso”: è successo a poche ore dalla prima puntata dello show di Milly Carlucci.

Tutto pronto per la nuova edizione de Il Cantante Mascherato. La prima puntata della seconda edizione dello show di Milly Carlucci andrà in onda questa sera, venerdì 29 gennaio 2021, ma il debutto è stato messo fortemente a rischio. Qualche ora fa, infatti, sul programma si è abbattuto uno spiacevole imprevisto, di cui ha parlato Milly Carlucci in un video pubblicato qualche ora fa sul suo canale Instagram. Un imprevisto che, per fortuna, alla fine si è risolto, ma non sono mancati attimi di preoccupazione. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Il Cantante Mascherato, “Si è consumato un dramma immenso”: un positivo nel corpo di ballo a poche ore dalla prima puntata

“Si è consumato un dramma immenso. Abbiamo avuto un positivo nel nostro corpo di ballo e quindi anche se tutti sono negativi devono fare tutti quarantena. Quindi tutti fuori e stasera ci siamo trovati senza nessuno”. Con queste parole Milly Carlucci racconta ai suoi followers quanto è accaduto a poche ore dal debutto de Il Cantante Mascherato. Il video, pubblicato sul suo canale Instagram, è stato girato appunto ieri sera, quando è arrivata la notizia. Una notizia che ha creato il caos tra gli organizzatori del programma, che, però, hanno trovato una splendida soluzione. Per rendere possibile la realizzazione della prima puntata, sono arrivati i “rinforzi”: si tratta del corpo di ballo di Ballando con le stelle che si “trasferirà” a Il Cantante Mascherato. “È come nei telefilm americani, è un crossover!”, esclama Milly Carlucci, nell’annunciare la presenza dei ballerini di Ballando nella trasmissione in onda questa sera. Ecco il video pubblicato qualche ora fa su Instagram:

Niente paura, quindi: i vip mascherati sono pronti ad esibirsi di fronte alla giuria, che quest’anno è composta da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo e le due new entry Caterina Balivo e Costantino Della Gherardesca. Noi non vediamo l’ora di scoprire chi si nasconderà dietro le maschere di questa edizione, che saranno nove: Baby Alieno, Gatto, Farfalla, Giraffa, Lupo, Orsetto, Pappagallo, Pecorella e Tigre Azzurra. Appuntamento a questa sera, su Rai Uno, per tutte le novità della seconda edizione de Il Cantante Mascherato! Voi seguirete la prima puntata?