L’Isola dei Famosi, svelato il nome della nuova inviata: è un’amatissima ex del GF Vip; ecco di chi si tratta.

Tutto pronto per l’inizio della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Un’edizione attesissima, quella di quest’anno, dopo le incertezze dovute alla terribile emergenza sanitaria che ha coinvolto tutto il mondo. Ma nonostante le difficoltà, l’Isola partirà e anche quest’anno sarà ambientato in Honduras. A condurre lo show, che salvo cambiamenti inizierà l’8 marzo 2021, sarà Ilary Blasi. In collegamento dall’Honduras, però, non ci sarà Alvin. Nonostante inizialmente fosse trapelate la voce della sua presenza come inviato, è stato proprio lui a smentire, attraverso un post pubblicato sui suoi canali social. Chi prenderà il suo posto? Ebbene, il nome è stato rivelato da TV Blog! Si tratta di un’amatissima conduttrice, ex concorrente del GF Vip. Scopriamolo insieme!

L’Isola dei Famosi, ecco chi è la nuova inviata del reality: è un’ex del GF Vip

Gli amanti dei reality show possono stare tranquilli: il GF Vip, ulteriormente prolungato, terminerà lunedì 1 marzo e solo pochi giorni dopo partirà una nuova edizione dell’Isola dei famosi! Un’edizione che si preannuncia scoppiettante: al timone del programma ci sarà Ilary Blasi, super amata dal pubblico. Ma non sarà l’unico volto femminile del cast: ad affiancarla nella conduzione, seppur a distanza, ci sarà una gradita new entry, Elenoire Casalegno! Sarà lei la nuova inviata del reality show, che dall’Honduras seguirà le vicende dei naufraghi. Un’esperienza inedita per la conduttrice, che nel 2016 ha partecipato al GF Vip. Nella casa, Elenoire ha conquistato il pubblico con il suo carattere forte e la sua schiettezza. Non vediamo l’ora di vederla in queste nuove vesti! Per quanto riguarda i concorrenti, tantissimi sono i nomi che circolano sul web, ma, al momento, non vi è nulla di ufficiale.

Stesso discorso per gli opinionisti in studio: c’è chi parla della coppia Stefania Orlando – Tommaso Zorzi, e chi invece a quest’ultimo affianca Iva Zanicchi. In attesa di scoprire tutte le novità della prossima edizione dell’Isola, cosa ne pensate della Casalegno nel ruolo di inviata? Siete contenti di questa decisione?