Milly Carlucci è una delle conduttrici televisive più amate ed apprezzate, ma sapete che questo non è il suo vero nome? Il retroscena.

Classe 54, il debutto di Milly Carlucci sul piccolo schermo arriva nel lontano 1976. È proprio in quest’anno che, appena ventiduenne, la giovanissima di Sulmona si fa ampiamente conoscere ed apprezzare da tutto il pubblico italiano a ‘L’altra Domenica’, incredibile e famosissima trasmissione di Renzo Arbore. Da quel momento, la carriera della Carlucci prendere letteralmente il volo. Sono passati, infatti, quarantacinque anni dal suo esordio, eppure la carriera della simpaticissima è davvero stellare. Ricca di esperienze televisiva diverse e, soprattutto, di successo, la conduttrice decanta di un clamore davvero assurdo. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lei? Della sua carriera e della sua vita privata, diciamoci la verità, sappiamo ogni cosa, eppure sapete che il nome ‘Milly’ non è assolutamente il suo vero nome? Si, avete letto proprio bene. Quello con cui siamo abituati a chiamarla e riconoscerla non è altro che un nome d’arte. Ebbene, la domanda sorge spontanea: come è stata registrata all’anagrafe?

Milly Carlucci, conoscete il suo vero nome? Da non credere

Da questa sera, Venerdì 29 Gennaio, Milly Carlucci sarà al timone della seconda edizione de ‘Il Cantante Mascherato’. Ecco, ma in attesa di scoprire cosa accadrà nel corso della prima puntata, anche se, come raccontato, già c’è stato un grandissimo colpo di scena, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? Della sua vita professionale e privata, come dicevamo precedentemente, conosciamo davvero tutto. Ebbene, ma sapete che Milly non è assolutamente il suo vero nome. Siete rimasti sbalorditi, vero? Beh, non vi diamo assolutamente torto. Ecco, ma qual è, quindi, il suo nome di battesimo. All’ufficio dell’anagrafe, il 1 Ottobre del 1954, giorno della sua nascita, com’è stata registrata? Ebbene, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il vero nome di Milly Carlucci sia Camilla Patrizia Carlucci. Un doppio nome, quindi!

Voi eravate a conoscenza di questo incredibile retroscena?