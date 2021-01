Anticipazioni Un Posto al Sole 29 gennaio 2021: ecco cosa succederà nel doppio appuntamento di questa sera, tira aria di tempesta!

Un Posto al Sole continua ad appassionare milioni di italiani: la soap opera è una delle più longeve della tv italiana e va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Il pubblico di Rai Tre si mostra sempre più preso dalle vicende che avvolgono i personaggi della fiction ambientata a Napoli. Questa sera di 29 gennaio 2021 Un Posto al Sole regalerà ben due puntate al suo pubblico: in onda dalle 20.20 assisteremo a colpi di scena e sorprese davvero clamorose. Nella puntata di ieri abbiamo visto un Roberto particolarmente turbato per la mancanza di Marina. Cosa succederà stasera? Vi sveliamo le anticipazioni!

Un Posto al Sole, Anticipazioni 29 gennaio: ennesima delusione per Clara, tira aria di tempesta

Nella puntata doppia di questa sera di venerdì 29 gennaio assisteremo a tantissimi colpi di scena. Un Posto al Sole su Rai Tre inizierà alle ore 20.20. Cosa succederà? Dalle anticipazioni sappiamo che Clara ha convinto finalmente Alberto: andranno a vivere insieme ed hanno già trovato un appartamento! Clara però non sa che dovrà fare i conti con una nuova delusione: si presenterà Barbara con l’intento di provocare Alberto, ma la Curcio sarà pronta a lottare. Tra Michele e Chiara, intanto, la situazione è esplosiva: le anticipazioni rivelano che il Saviani non riesce più a trattenere il suo fastidio nei confronti del nuovo capo. Vittorio invece sembra aver trovato un escamotage per accontentare Chiara e mantenere la sua autonomia: ha inventato un nuovo personaggio radiofonico. Il Del Bue però sarà presto deluso: si accorgerà che i suoi fan sono cambiati. Come risolverà il problema?

Angela è dubbiosa: pensa e ripensa all’idea di trasferirsi a Venezia per seguire un corso. La sua scelta potrebbe pesare sulla famiglia, soprattutto su Franco: arriverà per questo motivo una sorpresa. Cosa succede a Roberto invece? Continua a pensare alla sua Marina, è difficile per lui accettare che sia andata via. Lara deciderà di riportare Roberto sulla retta via: non si farà scrupoli ed userà armi seduttive. Succederà qualcosa di davvero imprevedibile. Le anticipazioni ci rivelano inoltre che si scatenerà una guerra tra Patrizio e Vittorio.