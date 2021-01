Anticipazioni Uomini e Donne oggi, venerdì 29 gennaio 2021: Riccardo scatenerà una vera bufera in studio, ecco cosa vedremo nella puntata in onda oggi alle 14.45 su Canale 5.

Il dating show più amato di sempre torna anche oggi, venerdì 29 gennaio, con una nuova puntata. Uomini e Donne va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e non smette mai di regalare colpi di scena e sorprese: nella stagione in corso Trono Classico e Trono Over sono uniti in un unico studio, ovviamente nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti Covid. La settimana che si conclude oggi è stata davvero ricca di colpi di scena: abbiamo visto una durissima lite tra Sophie e Giorgio, abbiamo assistito alla puntata dedicata a Gemma ed alle segnalazioni su Maurizio Guerci. Cosa succederà proprio oggi, venerdì 29 gennaio? Ci sarà una vera e propria bufera nello studio di Maria De Filippi, ecco le anticipazioni!

Per restare sempre aggiornati seguiteci anche sul nostro canale Instagram -> CLICCA QUI

Uomini e Donne, anticipazioni 29 gennaio: bufera in studio, Riccardo contro tutti

Secondo le anticipazioni, oggi a Uomini e Donne ci sarà una vera e propria bufera. La puntata di venerdì 29 gennaio 2021 vedrà il confronto tra Riccardo Guarnieri ed Ida Platano. Nella puntata di oggi ascolteremo il racconto di Roberta Di Padua: la Dama del Trono Over spiegherà di aver provato a chiarire con Riccardo ma di non aver ricevuto alcuna reazione. Riccardo a quanto pare è rimasto sulla propria posizione: il suo atteggiamento farà scoppiare gli opinionisti in studio, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Entrambi accuseranno il Cavaliere di comportarsi sempre allo stesso modo, con qualsiasi donna. Per il Guarnieri arriveranno due nuove donne: il Cavaliere però le manderà a casa entrambe.

Nella puntata di oggi assisteremo anche all’evoluzione del percorso di Davide Donadei con le sue due corteggiatrici, Beatrice e Chiara. La scelta è già stata registrata ma oggi, venerdì 29 gennaio, i telespettatori vedranno la giornata che il tronista pugliese ha trascorso con Beatrice. La puntata potrebbe regalare spazio anche ad Armando Incarnato che si confronterà con Nicole.