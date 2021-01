Walter Zenga, chi sono le ex mogli e quanti figli ha: il retroscena che non tutti conoscono sull’amato portiere.

Walter Zenga è uno dei simboli del nostro calcio. Prima portiere e poi allenatore, si è distinto come uno dei migliori portieri di sempre, legando il proprio nome particolarmente all’Inter: con i nerazzurri ha conquistato scudetto, Supercoppa Italiana e due Coppe UEFA. Ma, nelle ultime settimane, si parla tanto di Walter Zenga e non per questioni sportive. Nella casa del GF Vip 5, infatti, è entrato come nuovo concorrente Andrea Zenga, figlio del portiere. Un rapporto complicato, quello tra padre e figlio, che non hanno rapporti da ormai diversi anni. Secondo Andrea, Walter non c’è mai stato per lui nei momenti in cui ne aveva bisogno. Questa sera, venerdì 29 gennaio 2021, ci sarà un attesissimo faccia a faccia tra padre e figlio, in diretta al GF Vip. Nel frattempo, scopriamo qualcosa in più sulla vita privata di Walter Zenga, chi sono le sue ex mogli e quanti figli ha.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Walter Zenga, chi sono le ex mogli e quanti figli ha: tutto sulla sua vita privata

Andrea Zenga è uno dei concorrenti del GF Vip 5. Già noto in tv per l’esperienza nella prima edizione di Temptation Island Vip, in casa Andrea non ha potuto non affrontare il tema del delicato rapporto con il papà Walter. Un tema che Alfonso Signorini aprirà anche durante la diretta di questa sera, quando assisteremo al tanto atteso confronto fra i due. In casa, Andrea ha già ricevuto la visita della sua mamma, Roberta Termali, ex moglie di Walter Zenga, ma non la sua prima moglie. Forse non tutti sanno, infatti, che l’ex portiere si è sposato tre volte: la prima volta con Elvira Carfagna, con cui ha avuto il suo primogenito Jacopo. Anche quest’ultimo è andato a trovare il fratello Andrea nella casa del GF Vip. Il secondo matrimonio è stato, appunto, quello con la conduttrice televisiva Roberta Termali, mamma di Nicolò e Andrea Zenga, mentre le ultime nozze sono quelle con la rumena Raluca Rebedea, avvenute nel 2005. Dal loro matrimonio sono nati Samira, nel 2009, e Walter Jr nel 2012, gli ultimi dei cinque figli di Walter. Un rapporto, quello con Raluca, che nell’ottobre del 2020 sembrava essere arrivato al capolinea, dopo il post pubblicato da Walter sui social dove annunciava la fine del matrimonio. Un post che, però, è stato cancellato poco dopo.

Insomma, una vita privata piuttosto turbolenta, quella del campione. Che, ricordiamo, questa sera incontrerà il figlio in diretta. Un faccia a faccia inaspettato per Andrea: come reagirà? Non ci resta che attendere la puntata di questa sera del GF Vip 5: le anticipazioni sono esplosive, non perdetevela.