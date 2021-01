Walter Zenga ha partecipato anche lui, come il figlio, ad un programma di Maria De Filippi: ecco di quale stiamo parlando

Walter Zenga è stato uno dei migliori portieri italiani nella storia del calcio. Ha militato per quasi tutta la sua carriera tra le fila dell’Inter, con cui ha collezionato 473 presenze, vincendo uno scudetto, una Supercoppa italiana e due Coppe UEFA. L’Uomo Ragno, com’è stato soprannominato, ha giocato anche in nazionale, dove ha totalizzato 58 presenze, partecipando a due Mondiali e ad un campionato d’Europa. Durante il Mondiale di Italia ’90, ha mantenuto la porta inviolata per 517 minuti consecutivi, record assoluto della competizione. È stato eletto portiere dell’anno IFFHS per tre volte consecutive e lo stesso organismo lo ha nominato «miglior portiere del decennio». Dopo aver appeso i guantoni al chiodo, ha vestito i panni di allenatore, vincendo un campionato romeno con la Steaua Bucarest e un campionato serbo-montenegrino e una coppa di Serbia e Montenegro con la Stella Rossa. Attualmente non è sotto contratto ed è alla ricerca di una nuova squadra.

Walter Zenga ha partecipato ad un programma della De Filippi

Oltre ad aver difeso i pali dell’Inter e della nazionale italiana, Walter Zenga ha avuto anche una cospicua carriera televisiva. Il suo debutto avviene nel 1987, quando conduce Forza Italia su Odeon Tv insieme a Fabio Fazio, Cristina Parodi e Roberta Termali, che diverrà poi la sua compagna. Contemporaneamente conduce anche il programma radiofonico Disco Sport su Radio Deejay con Amadeus. Negli anni Duemila, invece, ha vestito i panni di commentatore e opinionista in alcune partite della nazionale italiana e negli studi di TV8 per commentare l’Europa League.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walter Zenga (@walterzenga_official)

La carriera televisiva dell’Uomo Ragno, però, non si ferma qui. Anche lui, come il figlio Andrea, ha partecipato ad un programma condotto da Maria De Filippi. Nel gennaio del 2000, infatti, ha partecipato come ‘postino’ a C’è Posta per Te, storico programma della rete del Biscione. In pochi se lo ricorderanno in bici e al fianco della De Filippi, ma nel suo palmares televisivo Zenga può contare anche su questo. Il figlio Andrea, invece, ha partecipato, in coppia con l’ex fidanzata Alessandra, al reality show Temptation Island. L’esperienza non è andata a buon fine dato che, al termine del programma, i due hanno deciso di uscire separati dal programma. Adesso Andrea è uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip.