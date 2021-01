Chi è Raluca Rebedea, la donna che Walter Zenga ha sposato nel 2005: ecco tutto sull’incantevole donna, sapete che lavoro fa?

Walter Zenga è stato uno degli uomini di calcio più amati e famosi: ha legato il suo nome all’Inter, squadra con cui ha collezionato 473 presenze, uno scudetto, una Supercoppa italiana e due Coppe UEFA. Il portiere nel mondiale del ’90 mantenne la porta inviolata per 517 minuti, un record davvero incredibile ed assoluto della competizione! Zenga, una volta appese le scarpette al chiodo, ha iniziato la sua carriera da allenatore: attualmente è senza squadra e potrebbe ripartire presto da serie minori o provare esperienze all’estero. Ad essere famosa non è soltanto la sua carriera: è stato spesso al centro della cronaca rosa per via della sua vita privata. Walter si è sposato tre volte ed ha cinque figli. Siamo qui per svelarvi qualche curiosità su Raluca Rebedea: ecco dove vive e che lavoro fa la donna.

Walter Zenga, chi è la Raluca Rebedea: Instagram, dove vive e che lavoro fa

Walter Zenga dopo Elvira Carfagna, dopo Roberta Termali, ha sposato nel 2005 Raluca Rebedea, un’incantevole rumena conosciuta proprio durante il suo passaggio professionale in Romania. Dopo 15 anni di matrimonio, si legge su Vanity Fair, i due avrebbero divorziato.

Ma chi è la donna che nel 2005 l’ex portiere ha sposato? Raluca Rebedea, come rivelano i suoi canali social, è nata a Bucarest e vive oggi a Dubai. Raluca, sul suo canale Instagram, si chiama Ralucazengatravels: è una travel blogger, ovvero un’influencer di viaggi. Sono davvero incantevoli gli scatti che la donna pubblica sul suo profilo: paesaggi e panorami davvero mozzafiato. Raluca è mamma di Samira, nata nel 2009, e Walter Jr, nato nel 2012, nati dalla relazione con Walter Zenga. Non conosciamo con esattezza l’età della splendida donna: sul web si legge che è nata nel 1981.