Lutto per il noto cuoco Alessandro Borghese: è morto Giuseppe Laterza, noto pasticciere e con lui in un programma

Alessandro Borghese è uno dei cuochi più famosi d’Italia. Egli, inoltre, è figlio d’arte, nato dall’unione tra l’attrice Barbara Bouchet e l’imprenditore napoletano Luigi Borghese. Da anni, ormai, è anche un personaggio televisivo. Borghese è molto amato dal pubblico e alcune sue frasi sono diventate ormai celebri. Il cuoco ha esordito in televisione nel 2005 come conduttore in Cortesie per gli ospiti, programma dedicato ovviamente alla cucina. Dal 2015, invece, conduce il suo secondo programma, intitolato Alessandro Borghese – 4 ristoranti in prima serata su Sky Uno. È stato protagonista anche con “Alessandro Borghese Kitchen & Sound Ice Cream“, dove ha conosciuto Giuseppe Laterza. Il noto pasticciere purtroppo ci ha appena lasciato.

Alessandro Borghese in lutto: è morto Giuseppe Laterza

Lutto per Alessandro Borghese: è morto Giuseppe Laterza, noto pasticciere che aveva partecipato al programma del famoso cuoco di origini napoletane. L’uomo aveva appena 42 anni ed era maestro della pasticceria e della gelateria Made in Italy. La sua fama era arrivata persino a New York. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato il sindaco di Taranto, Domenico Pio Lasigna: “Mancano le parole, manca il fiato. Ti dedichiamo i segni che lasci, perché possano continuare a raccontarci l’uomo che sei stato. Nulla finisce per sempre Caro Giuseppe. Il tuo ricordo resterà impresso nelle nostre vite. La comunità di Palagiano ti resterà grata per quanto hai saputo fare per tutti noi”. Laterza ha perso la sua personale battaglia con il tumore, con il quale combatteva ormai da tempo.

ADDIO GIUSEPPE, ADDIO FRATELLO!

Mancano le parole. Manca il fiato. Abbiamo sperato, pregato, pianto, gioito con te, in… Pubblicato da Lasigna Sindaco su Giovedì 28 gennaio 2021

Giuseppe Laterza era noto per le sue specialità. Il famoso pasticciere usava soprattutto con prodotti della sua terra, come gli agrumi, che replicava nei gusti dei suoi famosi gelati. Molti dei suoi prodotti sono famosi anche negli Stati Uniti. Laterza è apparso anche in televisione, in particolare a Linea Verde su Rai 1 e come abbiamo già detto nel programma di Alessandro Borghese. In quella occasione Laterza gli aveva proposto il gusto Pane Burro e Marmellata con crostino.