Amici, eliminazione a sorpresa: addio tra le lacrime

Eliminazione a sorpresa nella puntata odierna di Amici: la cantante ha abbandonato la scuola tra le lacrime

La ventesima edizione di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi, è ormai entrata nel vivo. La trasmissione va in onda ogni sabato su Canale 5 e in daytime tutti i giorni su Canale 5 e Italia Uno. Gli allievi continuano la loro corsa verso il serale, che è sempre più vicino. Tra loro potrebbe nascondersi il vincitore della ventesima edizione del talent show. Nella puntata andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5 c’è stata un’eliminazione a sorpresa.

Amici, eliminazione a sorpresa: di chi si tratta

Oggi pomeriggio, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Amici. La strada verso il serale si assottiglia sempre di più. Gli allievi presto dovranno sostenere il temutissimo esame. Nella puntata odierna c’è stata un’eliminazione a sorpresa. Arianna Gianfelici ha sostenuto una sfida, voluta dal coach Arisa, contro la cantante Elisabetta. L’esito è stato abbastanza a sorpresa. L’allieva della scuola più famosa d’Italia, infatti, ha perso la sfida ed ha dovuto abbandonare definitivamente il programma. Arianna è scoppiata in lacrime, emozionando sia il pubblico in studio che i suoi amici. La cantante ha stretto amicizia in particolare con Enula, Ibla e Esa, che le hanno promesso di rivedersi una volta finito il programma.

Il percorso di Arianna nel corso della ventesima edizione del talent show è stato abbastanza frastagliato. La cantante ha sostenuto tantissime sfide e addirittura ha cambiato coach. All’inizio, infatti, è stata scelta da Rudy Zerbi, poi è passata ad Arisa. Arianna avrà modo di continuare il suo percorso artistico fuori dalla scuola di Amici. La conduttrice Maria De Filippi si è sentita di darle un consiglio: “Metti il tuo mondo nella musica“.