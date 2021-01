Anticipazioni della puntata di Beautiful di Sabato 30 Gennaio: Ridge è una furia con Brooke ed Hope, colpo di scena tra Steffy e Liam.

Anche oggi, Sabato 30 Gennaio, andrà in onda una nuova ed imperdibile puntata di Beautiful. Giunti alla fine di questo primo mese del 2021, la soap opera americana, così come da diversi anni a questa parte, è pronta a regalare un ennesimo appuntamento ricco di colpi di scena. Ecco, ma prima di svelarvi nel minimo dettaglio tutte le anticipazioni di questa nuova puntata, siamo pronti a passare in rassegna tutto ciò che è accaduto nelle puntate precedenti. Soprattutto tra quanto successo tra Thomas ed Hope. La giovanissima Logan, con l’aiuto di sua madre Brooke, sta facendo di tutto per adottare Dauglas, figlio di Thomas. E l’aitante Forrester, dal canto suo, sembrerebbe lasciarglielo fare. Sembrerebbe, infatti, che il giovane stilista, fortemente innamorato di Hope, sia pronto a fare tutto ciò che gli chiederà. Però, badate bene: abbiamo imparato a conoscere Thomas. E sappiamo benissimo che la firma dei documenti non è assolutamente un atto che conclude la vicenda. Il giovane, infatti, ha in mente molto altro ancora. E, come avete potuto constatare, non è affatto facile ‘ottenerlo’.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Beautiful, anticipazioni puntata del 30 Gennaio: Ridge furioso

Una volta assodato, quindi, che il piano di Hope, ma anche quello di Thomas, sta continuando davvero alla grande, è bene che voi sappiate che gli atteggiamenti dei due ragazzi provocheranno non poche reazioni. Proprio nel corso della puntata di Beautiful di oggi, Sabato 30 Gennaio, stando alle ultime anticipazioni, sembrerebbe che Ridge sia a dir poco furioso nei confronti di sua moglie Brooke, che in qualche modo ha organizzato tutto questo stratagemma per ‘distruggere’ il giovane stilista, e di Hope. Non può affatto credere, infatti, che le due Logan stiano organizzando tutto questo. E questo, ovviamente, non farà altro che provocare un’unica reazione: avvicinarsi sempre di più all’amica di Brooke, Shauna. Ma non è affatto finita qui. Da quanto si legge in queste anticipazioni, sembrerebbe che anche l’ex coppia Steffy e Liam siano sempre più vicini. Entrambi, venuti a sapere dell’incontro tra Thomas e Hope, decidono di incontrarsi in casa. E, queste ultime vicende, sembrerebbero avvicinarli sempre di più. Cosa succederà, quindi, tra di loro? Ci sarà un gran colpo di scena? Beh, diciamoci la verità, già rivederli insieme è, senza alcun dubbio, qualcosa davvero incredibile. Ovviamente, se volete sapere qualche cosa in più, non vi resta che seguire l’appuntamento di oggi.

Ve l’avevamo detto che era un appuntamento davvero imperdibile, no? Non ci resta che seguire la puntata di oggi. Stesso posto e stessa ora, non perdetevela!