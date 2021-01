Sguardo furbo, occhioni splendidi e un sorriso tenerissimo: riuscite a indovinare chi è questa adorabile bimba, ora bellissima e famosa showgirl?

Occhioni splendidi, lineamenti delicati e un sorriso furbo davvero tenerissimo: chi è questa adorabile bimba, oggi bellissima e famosa showgirl? Provate a focalizzarvi sui dettagli, sul nasino armonioso e il taglio degli occhi, davvero inconfondibile. Se ancora non riuscite a capire di chi stiamo parlando, gli indizi che vi daremo di seguito potranno aiutarvi. La protagonista di questo ricordo del passato è originaria di Galatina ed è nata nel 1980. Da giovanissima ha preso parte al celebre concorso di “Miss Italia”, sebbene come “riserva”. Diplomatasi al liceo classico, la sua passione per il mondo artistico e dello spettacolo la porta a sostenere un casting che le cambierà la vita. L’avete riconosciuta?

Oggi è una showgirl bellissima e di grande talento, qui era un’adorabile bimba: di chi si tratta?

Possiamo dirvi che è stata parte di un duo famosissimo, il primo in assoluto. In coppia con un’altra amatissima showgirl hanno conquistato il piccolo schermo a partire dal 1999. Aggiungiamo che lei era la “bionda” del duo e che la “bruna” altri non era che Elisabetta Canalis. Esattamente, stiamo parlando della talentuosa e splendida Maddalena Corvaglia! L’artista straordinaria che, insieme alla Canalis, ha formato il primo e iconico duo di “veline” di Striscia la notizia. Il talento di Maddalena Corvaglia le ha aperto le porte del mondo dello spettacolo e, dopo la parentesi da velina, si è dedicata alla conduzione. Dal 2011 al 2017 è stata sposata con Stef Burns, musicista, che ricopre il ruolo di chitarrista nella band dell’iconico Vasco Rossi. La showgirl è mamma di Jamie, nata nel 2011. Nella foto che avete visto poco fa, Maddalena Corvaglia aveva solo 4 anni: l’avevate riconosciuta? Eccola oggi, sempre bellissima!

Avevate notato la somiglianza e riconosciuto la bellissima e talentuosa showgirl? Proprio questa sera, 30 Gennaio, Maddalena Corvaglia sarà ospite di “Affari tuoi – Viva gli sposi”.