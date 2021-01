C’è posta per te, Anna chiama suo figlio Francesco dopo 5 anni di altalenanze: “Sto male senza di te, mi manchi”, una storia ricca di emozioni.

Dopo aver assistito ad una commovente storia che ha visto protagonista un bellissimo regalo in cui era presente Gianni Morandi, una nuova avventura sta conquistando letteralmente i telespettatori. Il pubblico si mostra sempre più preso dalle vicende che diventando protagoniste in studio. Il format di Maria De Filippi, continua ad essere tra i programmi più amati in assoluto, e più visti del sabato sera. Spesso i telespettatori si immedesimano completamente nelle situazioni presentate, fino a scoppiare in applauso o in un dissenso. La conduttrice è capace ogni volta di riuscire a placare e sciogliere un nodo che da anni attanagliava una famiglia, questo è ovviamente dovuto alla sua grande capacità di ascoltare, di comprendere e di toccare con forte sensibilità e grande cautela un problema. Ancora una volta, la storia appena presentata non lascia spazio a parole, protagonista Anna, che viene nella trasmissione per chiamare suo figlio Francesco, dopo una forte lontananza.

C’è posta per te, Anna chiede di poter rivedere suo figlio Francesco

Una storia aggrovigliata che vede protagonista Anna, venuta a C’è posta per te per rivedere suo figlio Francesco, poichè dopo la separazione dal marito, il loro rapporto non è stato più lo stesso. Maria De Filippi ha raccontato quanto la donna le ha rivelato. A quanto pare, secondo le sue parole, non è stata avvolta da quell’amore che sperava dal marito. Più volte, Anna ha avuto con il suo ex dei forti litigi, fino all’abbandono, non riuscendo più a sopportare la situazione. Dopo aver lasciato la casa, ma i suoi figli, allora minorenni, decidono di restare con il padre. La donna è andata avanti e ha allacciato una nuova relazione. Purtroppo, però, tale situazione ha toccato il figlio, appunto, Francesco, che non ha più voluto vedere sua madre.

Entrato in studio, Francesco ha mostrato fin da subito i suoi dubbi. Nonostante le perplessità, il ragazzo ha comunque mostrato indirettamente il profondo bene che lo lega a sua madre. La sofferenza vissuta in questi anni l’ha portato ad assumere un atteggiamento astioso nei confronti della donna. Fin dall’inizio, però, il rapporto fra i due è apparso molto armonioso, nonostante le incomprensioni, evidente l’amore presente. “Mi vuoi bene?”, ha chiesto Anna a Francesco, e lui ha risposto in un modo davvero inaspettato: “Non quanto vuoi tu”. La donna non si è lasciata comunque abbattere da queste parole.

C’è posta per te, Anna vuole rivedere suo figlio Francesco: cos’è successo alla fine del confronto

Un incontro pieno di alti e bassi, Maria De Filippi ha cercato in tutti i modi di portare la situazione alla quiete, cercando di far riallacciare il legame spezzato tra madre e figlio. Purtroppo, Francesco ha deciso di chiudere la busta a sua madre ed è andato via.