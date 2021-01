C’è posta per te, Gianni Morandi per una bellissima sorpresa al suo amato papà: “Voglio aiutarti”, il regalo di Cristina è pieno d’amore.

Una nuova stagione dell’amatissimo programma di Maria De Filippi, ovvero C’è posta per te, ha avuto il suo inizio, da poco più di qualche settimana. Una trasmissione che ogni volta conquista ascolti record, portando lo share a numeri altissimi, ma soprattutto conquista l’amore del pubblico. La conduttrice riesce ad immergere completamente i telespettatori nelle storie che animano le puntate. Tra un vortice di emozioni, pianti, ma anche scontri, C’è posta per te si posiziona tra i programmi più visti del sabato sera. Una nuova puntata è appena iniziata, e come sempre, come potevamo aspettarci, i colpi di scena non possono mai mancare. La storia appena raccontata, vede la presenza di Cristina, venuta a fare un regalo a suo papà, cambiato profondamente dopo la morte della mamma.

C’è posta per te, Gianni Morandi super regalo per il papà di Cristina: “Voglio aiutarti”

La storia appena raccontata vede protagonista un regalo che Cristina ha voluto fare al suo papà, che a causa della scomparsa di sua moglie si è lasciato andare ad un forte momento di debolezza, tanto da non tornare più come prima. Maria De Filippi ha spiegato quanto la donna ha rivelato durante il confronto. Il padre dopo la morte della sua amata non ha più mostrato segni di serenità. Più volte, la ragazza ha provato a spronarlo, senza alcun risultato. La tristezza per la perdita di sua moglie l’ha avvolto completamente. Il signor Giovanni si è presentato in studio visibilmente provato, e subito è scoppiato in lacrime. La figlia ha iniziato a parlare, ringraziando il padre di tutto l’amore che ha espresso sempre nei confronti di sua madre. La conduttrice ha letto una lettera meravigliosa in cui indirettamente ha esposto le parole della figlia dell’uomo. “Io ho ancora bisogno di te papà”, ha affermato Cristina, con l’emozione e le lacrime che le scendevano dal viso.

Un amore profondo che Cristina ha voluto apertamente dimostrare con questo magnifico regalo per l’uomo travolto da un dolore improvviso. Gianni Morandi, nel frattempo, si è ovviamente nascosto, ma non è riuscito neanche l’artista a non mostrare la profondità d’animo posseduta.

C’è posta per te, Gianni Morandi per Giovanni: una storia piena di amore

L’incontro presentato questa sera è stato un turbinio di emozioni. Una sorpresa meravigliosa che Cristina ha voluto fare dal profondo del suo cuore a suo padre Giovanni, travolto dal dolore e dal malessere dopo la perdita di sua moglie. Il regalo per l’uomo è stato proprio il cantante amatissimo, ovvero Gianni Morandi, che sceso dalle scale ha subito, prontamente, salutato l’uomo, e ha cercato di esprimere il suo pensiero. “Hai una responsabilità, devi vivere ancora tanti anni, devi pensare così. E’ ovvio che nel cuore si soffre…”, ha espresso l’artista. Un incontro pieno di emozione, dove ovviamente non sono mancati dei regali per Giovanni. Morandi ha anche cantato durante la puntata, e non sono mancati attimi di commozione per il padre di Cristina, scoppiato in pianto. Una storia piena di coraggio e forza, una storia di amore, forte e grande.