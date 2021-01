Stephanie chiama C’è Posta per Te per suo marito: la donna, infatti, l’ha tradito con un ragazzo conosciuto su Instagram, cos’è successo.

Siete pronti ad un Sabato sera di fuoco? Noi decisamente si. Anche stasera, Sabato 30 Gennaio, sta andando in onda il quarto ed imperdibile appuntamento di C’è Posta per Te. Che, come raccontato anche in un nostro recente articolo, è ricco di ospiti davvero incredibili. A partire, quindi, dal grande Nicolò Zaniolo in compagnia di sua mamma Francesca. Fino all’immenso Gianni Morandi. Insomma, anche questa puntata, da come si può chiaramente comprendere, ha tutte le carte in regola per dimostrarsi davvero imperdibile. E, badate bene, ce ne siamo accorti fin dalla prima storia. Ad entrare come primo ospite nello studio televisivo di Cinecittà è proprio lui: la voce di tantissimi successi musicali. È proprio il grande Morandi, infatti, ad essere il regalo per il papà di Cristina. Una storia davvero emozionante, da come si può chiaramente comprendere. E che, senza alcun dubbio, ha impressionanti davvero tutti. Badate bene, però, non è stata affatto l’unica. Anche quella raccontata subito dopo di questa, infatti, è stata davvero straordinaria. Facciamo riferimento alla storia di Stephanie e suo marito Luca. Ecco tutti i dettagli.

C’è Posta per Te, la storia di Stephanie e suo marito: cos’è successo

A chiamare C’è Posta per Te è Stephanie. La donna, dopo undici anni di matrimonio e dopo la nascita di due gemelli e un bambino, viene lasciata dal marito perché infedele durante la sua relazione. Procediamo con ordine. Stephanie incontra suo marito quando è davvero giovanissima. E, dopo soltanto due mesi di fidanzamento, rimane incinta delle due gemelline. Da qui, quindi, la coppia decide di sposarsi. E, quindi, di mettere su famiglia insieme. La loro storia d’amore procede per diversi anni, nonostante suo marito non le concedesse tantissime attenzioni. Fino a quando, su Instagram, Stephanie, intenta a vedere foto, video ed IG Stories dei personaggi televisivi, incappa nel profilo di un ragazzo siciliano che vive ad Amsterdam. Ed inizia, così, una corrispondenza telefonica. I due, da come raccontato da Maria De Filippi, iniziano a sentirsi abitualmente, tanto da mandare messaggi, video ecc… Molto presto, quello che sembrava una semplice corrispondenza telefonica a distanza, si trasforma in un vero e proprio tradimento. Il ragazzo, infatti, da Amsterdam ritorna in Sicilia per una semplice visita. Ed è proprio in quest’occasione che Stephanie, per la prima volta in assoluto, tradisce suo marito Luca. Il giovane, ovviamente, notando l’atteggiamento di sua moglie, chiede la verità. Scoprendo, quindi, tutto.

Com’è andata a finire tra di loro?

‘Materialmente non mi è mancato nulla, mi mancava un po’ di affetto in più. Mi mancava quella carezza in più, essere considerata un po’ di più’, sono proprio queste le esatte parole che Stephanie ha detto appena visto suo marito e la sua famiglia. ‘Io ho un sentimento forte’, ha detto Luca dopo aver ascoltato attentamente le parole di Maria De Filippi. Ecco, ma com’è andata a finire? Appurato che Stephanie ha ammesso le sue colpe, suo marito sarà riuscito a perdonarla?

‘Deve crescere: questo è un errore da ragazzina’, ha detto ancora Luca alla padrona di casa prima di permettere a Maria De Filippi di aprire la busta.