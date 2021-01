In questo articolo vi parliamo di Sara Scaperrotta, ex fidanzata di Nicolò Zaniolo: sapete che ha un legame particolare con Belen Rodriguez?

Sara Scaperrotta è divenuta famosa in seguito alla relazione amorosa con Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma e della nazionale italiana. La loro storia d’amore, abbastanza tormentata, è durata poco. Oggi i due sono separati, ma pare che la modella e influencer aspetti un bambino dal calciatore romano. In questo articolo vi sveliamo tutte le curiosità riguardanti l’ex fidanzata di Zaniolo.

Chi è Sara Scaperrotta

Sara nasce a Roma nel 1998. La ragazza è cresciuta nella città eterna, dove tutt’oggi abita insieme ai suoi genitori. Sara ha un ottimo rapporto sia con il padre che con la madre e spesso dedica loro dei post sul suo profilo social. Dopo aver conseguito il diploma di maturità, la ragazza ha deciso di iscriversi all’Università La Sapienza di Roma. Qui Sara ha deciso di frequentare il corso di studio di Scienze della Moda e del Costume. È probabile che la giovane voglia specializzarsi in questo settore e rendere la sua passione per la moda in un vero e proprio lavoro. Al momento, Sara è una modella e influencer. Su Instagram conta più di centomila seguaci, le foto sono piene di like e le sue stories sono seguitissime. L’ex fidanzata di Zaniolo ha tutte le carte in regola per diventare un’influencer di successo. La modella, inoltre, è legata in modo particolare a Belen Rodriguez. Sara, infatti, fa parte dell’agenzia Icona Production, società che si occupa di management, marketing, comunicazione e strategie social. La società, secondo quanto riporta Dagospia, appartiene alla showgirl argentina e alla sua amica e assistente Antonia Achille.

Dopo la fine della storia d’amore con Nicolò Zaniolo, Sara pare sia rimasta single. La separazione dal calciatore della Roma e della nazionale italiana è stata abbastanza dolorosa. Come riportato dal settimanale Chi, la modella e influencer sarebbe incinta del suo ex fidanzato. La zia di Sara ha rilasciato un’intervista che ha suscitato la reazione immediata di Francesca Costa, madre di Zaniolo. La donna ha sottolineato che, quando è stata fidanzata con il figlio, Sara è stata sempre trattata come una figlia. Nei giorni scorsi è ribalzata sul web la notizia di una presunta relazione tra il calciatore della Roma e la modella Madalina Ghenea. La storia d’amore, però, è stata smentita categoricamente dalla Ghenea.