Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, oggi 30 gennaio: jackpot altissimo, controlla la tua schedina e scopri se hai vinto.

Questa sera, sabato 30 gennaio 2021, ci sarà l’ultima delle tre estrazioni settimanali di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Come sempre, a partire dalle ore 20.00, saranno estratti i numeri vincenti. E, questa sera, il jackpot per chi centra la sestina è davvero altissimo: 99, 4 milioni di euro! Quasi 100 milioni di euro per chi conquisterà il tanto agognato ‘6’, che manca ormai dal 7 luglio. Ma niente paura, anche le altre vincite sono piuttosto notevoli. Nella scorsa estrazione, di giovedì 28 gennaio 2021, non sono stati centrati né 6, né 5+, ma sono stati due i ‘5’ centrati, con ben 94 mila euro di vincita. Curiosi di scoprire se questa è la serata fortunata per voi? Non vi resta che prendere la vostra schedina e controllare subito! Buona fortuna!

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, oggi 30 gennaio: ecco i numeri vincenti

Pronti a scoprire se questa sera la dea bendata è dalla vostra parte? Per voi, in seguito, i numeri vincenti di questa sera, sabato 30 gennaio 2021. Vi riporteremo, come sempre, le estrazioni dei numeri delle dieci ruote del Lotto, più quelli della ruota Nazionale, comunicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Seguirà poi la sestina vincente del Superenalotto, con numero Jolly e SuperStar, e, infine, la combinazione vincente del 10eLotto. Le estrazioni partono dalle ore 20.00 e terminano oltre le 21.00. Non ti resta che prendere la tua schedina e controllare i numeri vincenti, scopri se hai vinto!

ESTRAZIONI LOTTO DEL 30 GENNAIO

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

2. ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO

Numeri vincenti:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

3. ESTRAZIONI DEL 10eLOTTO

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

Numero Oro

Doppio Oro

Allora, tra di voi c’è qualche fortunato vincitore? Noi ce lo auguriamo davvero!