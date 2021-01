Eva Grimaldi, qual è il suo vero nome? Non tutti ne sono a conoscenza, dato che siamo sempre stati abituati a chiamarla con il suo nome d’arte.

Attrice dal talento straordinario, Eva Grimaldi fin dall’inizio della sua carriera ha sempre ammaliato i telespettatori con il suo talento e la sua immensa bellezza. La sua avvenenza non è mai passata inosservata, e così ha posato senza veli per diverse riviste, manifestando pienamente il suo fascino. Eva ha iniziato a lavorare in televisione con il programma popolare Drive In, in cui interpretava la guardarobiera, ma dopo poche puntata lascia lo show per partecipare al film di Federico Fellini, Intervista. La sua carriera inizia pian piano ad arricchirsi di molti ruoli, in pellicole d’autore, ma anche in film più popolari. In seguito, il suo talento esplode, fino a portarla al successo oggi posseduto. Tutti noi siamo avvezzi a chiamarla, appunto, Eva Grimaldi, ma conoscete il suo vero nome?

Eva Grimaldi, conoscete il suo vero nome? Non è affatto come pensate

Eva Grimaldi è un’attrice amatissima dal pubblico, per il suo grande e profondo talento e per quella sua bellezza particolare che non lascia spazio a parole per essere descritta. La sua vita, come la sua immensa carriera, è stata attraversata da un turbinio di emozioni. Molti i film che hanno visto la sua presenza, come La monaca del peccato, D’Annunzio, Intervista, La Maschera del demonio, Donne di piacere, Abbronzatissimi, Soldi proibiti, Paparazzi, Luce oltre il silenzio, e tantissimi altri ancora, sarebbe difficile citarli tutti, in aggiunta poi con quelli trasmessi per la televisione. Come abbiamo anticipato, siamo ormai abituati a chiamarla, appunto, Eva Grimaldi, ma conoscete il suo vero nome? Ebbene, ve lo sveliamo noi. A quanto pare, sfogliando la sua biografia, leggiamo che l’attrice si chiama Milva Perinoni. Lo sapevate?

Non tutti sono a conoscenza di questo particolare, dato che ad oggi è nota con il suo nome d’arte. Ovviamente, questo dettaglio non cambia assolutamente le cose. Eva oggi rappresenta una delle attrici più amate e più belle in assoluto, con il suo fascino conquista ogni volta il pubblico.