GF Vip, clamoroso retroscena: cosa ha detto Elisabetta Gregoraci dopo l’incontro con Pierpaolo Pretelli, avvenuta in studio.

Una puntata ricchissima, quella del GF Vip andata in onda ieri, venerdì 29 gennaio 2021. Una puntata in cui è accaduto davvero di tutto, a partire dalla proclamazione del secondo finalista ufficiale di questa edizione. Dopo Dayane Mello, ad andare dritto in finale è stato Pierpaolo Pretelli, che ha battuto al televoto l’amico Andrea Zelletta. Una gioia immensa per l’ex velino di Striscia, che, dopo l’annuncio, è stato protagonista di un incontro inaspettato. Per la prima volta, Pierpaolo ha incontrato Elisabetta Gregoraci fuori dalla casa: un faccia a faccia durante il quale i due si sono rinnovati la stima e l’affetto reciproco. Un faccia a faccia che, però, non è piaciuto proprio a tutti: tra gli altri, anche Giulia De Lellis ha commentato la scena con parole che non sono passate inosservate. E, poco fa, è spuntato fuori un retroscena interessante sulla serata di ieri. Durante la diretta di CasaChi, Gabriele Parpiglia ha rivelato quello che Elisabetta ha detto dietro le quinte, subito dopo l’incontro con Pretelli. Scopriamo di più!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, clamoroso retroscena: le parole di Elisabetta Gregoraci dopo l’incontro con Pierpaolo

Pierpaolo Pretelli è il secondo finalista del GF Vip 5. Un risultato comunicato ieri sera in diretta, durante una puntata ricca di colpi di scena. Giunto in studio, dopo la bella notizia, Pierpaolo ha ricevuto la ‘visita’ di Elisabetta Gregoraci. Uno scambio di battute tra i due, con un consiglio finale di Elisabetta per Pierpaolo: quello di lasciar perdere le strategie e seguire il cuore. In molti, sui social, hanno espresso il loro disaccordo sulla scelta di far incontrare di nuovo i due concorrenti, soprattutto in ragione del fatto che attualmente Pierpaolo è legato a Giulia Salemi. Ma, a quanto pare, anche Elisabetta Gregoraci ha espresso un parere non proprio positivo sulla faccenda. Ecco cosa ha raccontato Gabriele Parpiglia in diretta a CasaChi: “Elisabetta Gregoraci è stata chiamata in causa. Questo per la storia di Pretelli e la sua family, gli ingressi sbagliati e quelli giusti. Dopo aver salutato in modo gentile e cordiale la madre di Pierpaolo, si è girata verso i suoi colleghi e ha detto una cosa particolare. Eli ha detto “io di questa storia non ne posso più”. Questo il retroscena raccontato dal giornalista, che sottolinea che ciò che dice non può essere smentito.

Siamo giunti, quindi, al capitolo finale di questa storia? Staremo a vedere. Nel frattempo, Pierpaolo e Giulia in casa sono sempre più uniti e non vedono l’ora di viversi fuori dalle telecamere. Pretelli era anche disposto a cedere il suo posto di finalista alla influencer italo persiana, ma il regolamento del GF non lo prevede. E voi, cosa pensate della coppia nata in casa? Credete nella storia d’amore nata tra i “Prelemi”?