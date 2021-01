Proprio nel corso della puntata del GF Vip di Venerdì 29 Gennaio è arrivato il commento di Giulia De Lellis: le sue parole.

Bisogna ammetterlo: la quinta edizione del GF Vip ci sta regalando delle emozioni davvero speciali. Sempre pronto a toccare il cuore e a regalare delle puntate imperdibile del suo programma, Alfonso Signorini, puntata dopo puntata, sa sempre come toccare il cuore dei suoi telespettatori. Registrando, quindi, degli ascolti davvero incredibili. E questo, ad esempio, ce lo testimonia il fatto che, per ben due volte, il reality è stato prolungato. Se non è un successo questo? A seguire costantemente le avventure dei Vipponi, però, non è soltanto la gente ‘comune’, ma anche i personaggi pubblici. E ne abbiamo avuto proprio ieri sera, Venerdì 29 Gennaio, la conferma. Cos’è successo? Proprio nel bel mezzo della diretta, anche Giulia De Lellis ha commentato la puntata. Ed, attraverso una serie di Instagram Stories, ha chiaramente espresso la sua opinione in merito. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Giulia De Lellis commenta il GF Vip: le sue parole arrivano in diretta

Le puntata di ieri sera, Venerdì 29 Gennaio, del GF Vip è stata letteralmente imperdibile. Non soltanto perché, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, abbiamo assistito al tanto atteso quanto emozionante confronto tra Walter Zenga ed Andrea, ma anche perché, tra tutte le altre emozioni, è stato eletto il nome del secondo classificato. Al ‘ballottaggio’ con Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli è stato il vippone più votato. E, quindi, colui che accede di diritto alla finale. Insomma, una puntata incredibile. E che, com’è giusto che sia, il pubblico italiano non ha potuto fare a meno di seguire. Tra tutti, c’è anche la bellissima Giulia De Lellis. È proprio per questo motivo che, nel bel mezzo della diretta, l’influencer romana non ha perso occasione di poter esprimere la sua opinione.

Era il momento dell’incontro tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Gf Vip quando Giulia De Lellis non ha potuto fare a meno di commentare. Cosa ne pensate delle sue parole?