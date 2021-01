Per la puntata del GF Vip di Venerdì 29 Gennaio, Guenda Goria era davvero incantevole: l’abito sfoggiato è da favola, quanta eleganza!

È stata una delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Guenda Goria. Entrata in coppia con la sua mamma, la giovanissima e bellissima attrice, molto presto, è diventata un concorrente singolo. Ed ha dato ampio sfoggio del suo forte e determinato carattere. Sempre pronta a dire la sua opinione senza troppi giri di parole, la bellissima Guenda è stata, senza alcun dubbio, la protagonista indiscussa di questa edizione. Anche perché, diciamoci la verità, la sua bellezza e il suo fascino non sono assolutamente passati inosservati. In casa, ad esempio, ha sempre sfoggiato degli outfit deliziosi e da urlo. Fuori dalla casa, poi, non ve lo diciamo proprio. Proprio nel corso della puntata di ieri sera, Venerdì 29 Gennaio, Guenda Goria ha indossato un abito davvero da favola. Insomma, è proprio il caso di dirlo: era davvero incantevole. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Guardare per credere!

Guenda Goria incantevole al GF Vip: abito da urlo, immenso fascino!

Se durante il suo percorso nella casa del GF Vip, Guenda Goria ha dato ampio sfoggio della sua immensa bellezza ed eleganza, una volta uscita, la situazione non è affatto cambiata. Sempre bellissima ed impeccabile in ciascuna diretta del reality, nel corso dell’appuntamento di ieri, Venerdì 29 Gennaio, l’attrice ha letteralmente lasciato tutti senza parole per il suo immenso fascino. Con un abito da favola che, soprattutto, esalta alla grande le sue linee e la sua forma fisica, la giovane Goria era davvero incantevole. Dateci uno sguardo molto più da vicino. Vi assicuriamo, non ve ne pentirete affatto!

Con indosso un vestito color carne che presenta una schiena completamente senza indumenti, Guenda Goria ha sfoggiato un look davvero da favola. Tutti gli occhi, senza alcun dubbio, erano puntati su di lei. Anche perché, diciamoci la verità, non è soltanto bellissima ed incantevole, ma è anche di un’eleganza più unica che rara. Siete d’accordo?

Dopo il GF Vip Guenda è al cinema

Dopo l’incredibile esperienza al GF Vip, si sono completamente spalancate le porte per Guenda Goria. Dal 20 Gennaio, infatti, è possibile ammirare la bellezza e l’immensa bravura dell’ex gieffina su Amazon Prime Video. È proprio qui che, data la chiusura delle sale cinematografiche per l’emergenza Coronavirus, è stato reso disponibile ‘Anime Borboniche’, il nuovo film in cui ha preso parte.

Chissà, magari dopo il GF Vip e il film al cinema, ci saranno nuove sorprese per Guenda Goria? Noi ce lo auguriamo! Lei è fantastica.