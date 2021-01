Ospite di una recentissima puntata di Domenica Live, Juliana Moreira ha raccontato un dolorosissimo dramma del passato: i dettagli.

Era esattamente l’anno 2005 quando Juliana Moreira, dal Brasile, approdava, per la prima volta in assoluto, in Italia. E continuava a svolgere la professione che praticava nel suo paese natìo: la modella. Soltanto l’anno dopo e, quindi, esattamente nel 2006, la bellissima Moreira faceva il suo debutto sul piccolo schermo facendo innamorare davvero tutti. Da una bellezza accecante ed una simpatia davvero contagiosa, la simpaticissima Juliana ha saputo catturare, in un vero e proprio batter baleno, l’attenzione di tutti. Tanto da iniziare la vera e propria scalata al successo. Una carriera davvero eccellente e, soprattutto, ricca di esperienze lavorative. E, badate bene, non è l’unica. Anche dal punto di vista sentimentale e, quindi, privato, la bellissima Juliana vive una vita appagata e felice. Convolata a nozze nel 2017 con Edoardo Stoppa, conosciuto nel 2007, la brasiliana è diventata mamma di due splendidi bambini. Sapete che, però, prima di questo momento, Juliana, ed ovviamente suo marito, hanno vissuto un vero e proprio dramma? A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio sono stati proprio i diretti interessati. Scopriamo tutti i dettagli.

Juliana Moreira, incredibile dramma del passato: confessione da brividi

Juliana Moreira è arrivata in Italia nel 2005, come dicevamo precedentemente. Ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo nel 2006. E, nel 2007, si è innamorata dell’aitante ed affascinante Edoardo Stoppa. Da quel momento, da come si può chiaramente comprendere, la sua vita è letteralmente cambiata. Non soltanto dal punto di vista professionale, dato che è diventata la colonna portante di numerosi programmi televisivi di successo, ma anche dal punto di vista sentimentale. Circa 14 anni fa, infatti, ha iniziato a fare coppia fissa con l’inviato di Striscia la Notizia. E, poco più di quattro anni fa, è diventata sua moglie. Ma non solo. Rispettivamente nel 2011 e nel 2016, Juliana Moreira è diventata mamma di due splendidi bambini: Lua Sophie e Sol Gabriel. Ecco, ma sapete che prima di questo momento idilliaco, la coppia ha vissuto un vero e proprio dramma? A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, sono stati proprio i diretti interessati. Ospiti della puntata di ‘Domenica Live’ del 15 Novembre scorso, Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa hanno raccontato di aver perso due bambini ancora prima di diventare genitori per la prima volta. ‘Prima di avere Lua ho perso un bambino. Lo cercavamo già da un po’. Siamo rimasti molto provati’, ha raccontato la coppia alla padrona di casa. Continuando poi a raccontare del secondo aborto: ‘Doveva essere una gravidanza gemellare. Uno dei due gemelli non ce l’ha fatta’.

Insomma, un momento davvero drammatico, da come si può chiaramente comprendere. Dal quale, Juliana ed Edoardo sono riusciti ad uscirne con la loro forza e il loro legame.