La Casa di Carta 5, spunta uno scatto sul set che fa esplodere di gioia i fan: ecco le parole di Netflix!

E’ la serie televisiva più amata degli ultimi anni: La Casa di Carta, ideata dallo spagnolo Alex Pina, è stata acquisita da Netflix ed ha avuto un successo clamoroso. La storia gira intorno agli sviluppi di una rapina particolare, studiata nei minimi dettagli da Il Professore: la storia davvero avvincente ha conquistato tutti! Il pubblico Netflix attende con ansia l’arrivo della quinta stagione: fu la piattaforma streaming ad annunciare ufficialmente che il nuovo capitolo avrebbe visto concludersi il famoso colpo alla Banca di Spagna. E con la quinta termina l’intera serie. Così tutti sono curiosi di scoprire quando arriverà quest’ultima attesissima parte de LCDC5? E’ spuntata una fotografia sul canale Instagram Netflix che ha fatto brillare gli occhi a tutti!

La Casa di Carta 5, l’annuncio che tutti aspettavano: lo scatto ha fatto esplodere di gioia i fan

E’ spuntato pochi minuti fa un selfie davvero incredibile sul canale social di Netflix. Alvaro Morte e Pedro Alonso sono vicini e sorridenti: parliamo degli attori che interpretano Il Professore e Berlino nella serie La Casa di Carta! La didascalia ha messo ai fan ancora più allegria: “Questa foto di @alvaromorte e @pedroalonsoochoro sul set per ricordarvi che, qualsiasi cosa accada, arriverà la quinta stagione de La casa di carta”.

Tutti attendono con ansia l’arrivo della quinta stagione della serie ambientata in Spagna. I rapinatori come porteranno a termine la rapina nella Banca di Spagna? Con la quinta parte, terminerà l’intera serie: è davvero attesissimo il finale! Non conosciamo la data esatta di uscita: potrebbe uscire in questo 2021? Restiamo in attesa di scoprire qualche dettaglio in più!