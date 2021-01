Maddalena Corvaglia, conoscete il suo titolo di Studio? Prima di arrivare sul palco di Striscia la notizia, ha avuto un diverso percorso, scopriamolo insieme.

La conosciamo in particolar modo per il suo ruolo di velina nel noto tg satirico Striscia La Notizia. Maddalena Corvaglia nel 1999 dopo aver fatto i casting per la velina bionda, nel settembre dello stesso anno viene scelta per affiancare Elisabetta Canalis. Prima ancora, però, a 17 anni ha partecipato, come riserva, al concorso Miss Italia 1997, dopo aver vinto il titolo di Miss Wella Umbria. Dopo aver toccato il bancone di Striscia, la sua carriera è proseguita, e negli anni successivi ha preso parte ad alcuni programmi. La sua amicizia con Elisabetta si è così tanto consolidata e rafforzata, che a quanto pare, ancora oggi le due bellissime showgirl sono in ottimi rapporti. La Corvaglia, prima ancora di iniziare la sua esperienza a Striscia La notizia, ha però concluso i suoi studi. Conoscete in che cosa è diplomata?

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Maddalena Corvaglia, conoscete il suo titolo di studio? Non tutti lo sanno

Maddalena Corvaglia è una conduttrice televisiva e una showgirl amatissima. Ad oggi la sua notorietà è tanto forte, e questo è dimostrato dal grande amore che il pubblico prova nei suoi confronti. E’ stata la velina bionda di Striscia La Notizia, affiancata dalla meravigliosa Elisabetta Canalis, insieme hanno conquistato i telespettatori con performance da togliere il fiato. Non si può assolutamente dubitare del suo talento, ma anche la sua forte personalità è molto amata, solare e ironica, Maddalena mostra continuamente il suo smagliante sorriso. Oggi è divenuta certamente famosissima, ma sapete quali sono stati i suoi studi prima ancora di arrivare nello studio di Striscia La Notizia? Ebbene, la nostra amatissima e bellissima showgirl, ha conseguito la maturità presso il Liceo Classico Dante Alighieri, di Casarano, in provincia di Lecce, oggi divenuto istituto di istruzione superiore Rita Levi Montalcini.

Ebbene, dopo aver preso il diploma, come abbiamo già riportato, nel 1999 si presenta ai casting per la velina bionda del tg satirico, e le sue forti capacità e la sua avvenenza non sono passate inosservate. E’ così che entra a fare parte della grande famiglia di Striscia.